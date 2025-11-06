刺刀能幹掉熊！日本律師豪語爆紅 「超狂服役履歷」全網跪了

日本律師五領田有信公開主張「熊能用刺刀殺死」，豪語瞬間在社群平台被瘋傳。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

今年日本各地熊害頻繁，隨著死傷人數不斷攀升，防衛省回應部分地方政府請求，派出自衛隊支援驅熊不涉及使用武器的後勤工作，引起各界議論。近來有日本律師公開主張「熊能用刺刀殺死」，豪語瞬間在社群平台被瘋傳，起初大批網友譴責他狂妄自大，直到他過去驚人服役經歷曝光，輿論風向隨即大逆轉！

社群平台「X」（前Twitter）名為「いかりん」的日本網友上月29日分享，自己在偶然看到日媒《集英社オンライン》一篇有關驅熊議題的專訪，一名曾在陸上自衛隊服役、為五領田有信的律師接受採訪，除了分享目前自衛隊礙於日本現行法規，比警察、獵人有更多用槍限制，還提出了一些不用開槍，也能成功即殺熊隻的「替代方案」。

請繼續往下閱讀...

五領田有信的建議，是讓自衛隊成員使用磨利的「刺刀（銃剣）」圍攻熊，並以日本近身格鬥武術「刺槍術（銃剣道）」為例，指出刺刀本身就是一種為殺敵而生的武器，且目前法律沒有規定刺刀不可磨利。いかりん表示，原本自己和其他人一樣，質疑是沒常識才講出這種荒謬發言，但在看到他的人生履歷後，瞬間倒吸一口氣。

根據五領田有信的公開履歷，他從慶應大學法學部畢業後，加入陸上自衛隊服役，期間習得操作重迫撃砲、取得「體力檢定一級」資格、受過菁英部隊「遊騎兵」極限訓練，還曾擔任「第一空降傘兵團」的跳傘指揮官，並在退役後通過難度極高考試成為律師。堪稱「人間凶器」的經歷，讓いかりん完全相信他能只用一把刺刀就擊敗熊。

該文吸引超過300多萬人次瀏覽，網友們紛紛驚呼，「範馬的親戚？」、「菁英中的菁英」、「他還是人類嗎？」、「文武雙全的怪物」、「上天給他太多技能點了」、「你是《黃金神威》杉元佐一的轉世吧！？」、「不能用超人或非人類當一般人的標準啊！」、「我相信他能獨自辦到，但不是所有整個自衛隊假面騎士BLACK RX」、「這就像就讀東大醫學部的人說『這題目很簡單』一樣，普通人哪學得來」。

也有熱心網友分享，2023年確實曾有一名消防員組團去北海道登山時，使用一把5公分的登山刀，刺傷襲擊一行人的棕熊後逃生成功。其他網友也指出，五領田有信的論點「理論上沒錯」，但是能實際辦到的人少之又少，加上人類在力量、速度、體格等方面，天生跟熊有難以縮短的差距，也希望自衛隊不會嘗試這種危險的作戰方式。

相關新聞請見：

正面對決熊害！ 日本13日起警察可用步槍射殺熊

木棍+盾牌！ 日本自衛隊防熊裝備曝光引熱議 防相小泉回應

自衛隊支援秋田縣熊害？ 防相小泉進次郎允諾協調不使用武器任務

五領田有信成為正式律師前，曾在大學畢業後加入陸上自衛隊服役一段時間。（圖擷取自「レンジャー五領田法律事務所」官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法