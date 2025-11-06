前CIA特工警告：中國和俄羅斯利用「性間諜」竊取美國機密

美國前中央情報局（CIA ）特工華勒（J. Michael Waller）5日透露，中國和俄羅斯一直在向美國派遣「性間諜」，目的是竊取美國的技術和國家機密，並藉此進行心理戰。（擷取自華府智庫「安全政策中心」）

中國為了取得美國的最新技術和機密，已到了無所不用其極的地步。美國前中央情報局（CIA）特工華勒（J. Michael Waller）5日接受《福斯新聞》訪問時透露，中國和俄羅斯一直在向美國派遣「性間諜」，目的是竊取美國的技術和國家機密，並藉此進行心理戰。

目前擔任華府智庫「安全政策中心」（Center for Security Policy）戰略政策高級分析師的華勒指出，他親眼目睹和經歷了中國和俄羅斯等美國最大的對手，如何利用美人計策略竊取機密或收買政客，用這種卑劣的手段來獲得領先美國的機會。華勒說，當他在波蘭為CIA工作時，一位25歲左右的中國女子接近他，似乎對他的工作很感興趣。

在與這名中國女子進一步交談後，華勒意識到她是1名間諜，並將此事報告給了波蘭當局，因為她當時受雇於波蘭政府。華勒說，波蘭政府幾天之內就把她驅逐出境。

華勒表示，令他吃驚的是，這名中國女間諜已經了解過他的背景，甚至知道一些沒有出現在他官方簡歷上的訊息。他說：「他們利用人的孤獨、渴望擁有好時光、需要陪伴或其他需求。他們利用性作為武器。」

今年稍早美國國務院禁止在中國工作雇員和員工與中國公民發生感情或性關係，違反者將被迫離開中國。這項政策由前美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）在川普1月20日就任總統前宣布實施。

華勒說，美人計其實是一種心理戰，「因為此舉會擾亂你的思考」，美國工程師、程式設計師、地方官員、市長等政客都可能成為被鎖定目標。

華勒指出：「他們會進行長期的性誘惑，發展長期的情感關係，至少讓對方，讓目標對象在情感上依戀他們，甚至結婚生子。這就是他們接受的訓練。」

前俄羅斯「性間諜」羅莎（Aliia Roza）近日接受《紐約郵報》訪問時指出，外國特工正在瞄準矽谷，以獲取新興技術和商業機密。

羅莎說：「她們會先進行『愛情轟炸』—發送充滿讚美之詞的訊息、自拍照和比基尼照片。她們會假裝自己很脆弱或很孤獨，自稱：『我父母離世，我是1名學生，我身無分文。』這會激發對方的英雄情結。每個男人都想要當救世主。」

在節目播出後，華勒6日在社群媒體X發文指出：「不要讓中國和俄羅斯用美人計把你變成叛徒。多年來，她們一直在對準所有人，從國會議員到程式設計師。」

華勒還給美國人提出1個建議：「如果1個來自中國、身材火辣的女人對你表現出濃厚的興趣，而你根本配不上她—那她就是個間諜。」

