美將終止南蘇丹國民保護身分 聯合國警告當地恐再陷內戰

美國國土安全部將撤銷數千名逃離南蘇丹內戰和動盪局勢的南蘇丹國民的臨時保護身分。（美聯社）

美國國土安全部將撤銷數千名逃離南蘇丹內戰和動盪局勢的南蘇丹國民的臨時保護身分。預計此次撤銷將影響目前居住在美國約5000名南蘇丹人中的一部分。對此外界擔憂，南蘇丹之後可能再次陷入內戰。

根據《政客》（Politico）報導，美國公民及移民服務局的通知顯示，早在2011年南蘇丹從蘇丹獨立時就已抵達美國的南蘇丹人，將於明年1月失去在美國的合法居留權，並需要在60天內離開美國，否則將面臨遣返。

這是川普政府上任後撤銷多項臨時保護身分的最新案例，美國國土安全部已撤銷允許逃離動盪局勢的海地人、敘利亞人和委內瑞拉人留在美國的保護措施。

該通知承認南蘇丹局勢持續動盪，但指出朱巴（Juba）過渡政府與美國國務院之間正在進行談判，以及該國安全形勢改善，都表明若南蘇丹公民返回家園，南蘇丹能夠幫助他們重新融入社會。

該通知聲稱，南蘇丹內戰遺留問題依然存在，可是目前已不存在持續的武裝衝突，不會對返回家鄉的南蘇丹人構成嚴重威脅。

南蘇丹內戰是該國自2013年政變未遂所引發的內戰。2013年12月14日，蘇丹人民解放軍1支部隊試圖發動政變，總統馬亞爾迪特（Salva Kiir Mayardit）次日宣布成功鎮壓政變，但戰鬥在12月16日恢復。最終該內戰在2018年因通過和平協議畫下句點。

聯合國官員近幾個月發出警告，稱2018年促成衝突結束的框架似乎瀕臨崩潰。人們也越發擔心，南蘇丹可能很快就會再次陷入內戰。

