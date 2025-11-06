「中國高官」不敢答川普問話！胡采蘋曝疑是他：習近平黑色幽默

川普（右二）表示，這次在南韓川習會閉門會議時，習近平（左四）身邊的中方官員都不敢講話、且坐得筆直，就算他主動問，他們也沒人敢回答。（取自白宮）

美國總統川普上週四（10月30日）在南韓釜山與中國國家主席習近平面對面會晤，近日他半開玩笑爆料，當時習近平左右坐了約6個人，他試著和幾個人搭話，卻沒獲得回應，他問其中一名官員「你到底會不會回答我問題」？但對方也完全不敢回應。對此，網紅胡采蘋猜測，川普說的高官，應該是主管財經事務的國務院副總理何立峰，她也稱習近平真是「黑色幽默大師第一名」。

胡采蘋今日在臉書發文表示，川普說，川習會當天閉門會議中，陪同習近平出席的中方官員都不敢講話、坐得筆直，當他對著他們講話時，沒人敢回答。對於川普講到「其中有一個人相當於副總統的樣子」，胡采蘋說，這個人應該是主管財經事務的國務院副總理何立峰，這不是相當於副總統，應該是相當於行政院副院長（但有實際分管職權），然後川普說他問對方「到底會不會回答問題啊」，習近平就接話說：「所有的問題都由我來回答。」

胡采蘋笑稱，真的是世界「最大黑色幽默」，日前習近平要南韓總統李在明看看「大中華監控網路」的手機有沒有後門，現在自己帶出去的小弟一排立正坐好，沒人敢講任何話，大哥還出來說，所有的問題都由他來回答。「習近平真的超幽默，黑色幽默大師第一名。」

川普昨日邀請共和黨議員們到白宮進行早餐會，他在會中分享上週川習會談內容，並透露當時自己看到的「奇怪」情景：「當時習近平坐在那邊，左右各坐了大概6個人，每個人都坐得直挺挺的，完全可以說是立正的狀態。我對其中一個人寒暄了一下，但對方完全沒反應，我忍不住問：『你不打算理我一下嗎？』，但對方依舊一動也不動，原來是習近平不准他回話。我當時就開玩笑，『我也希望我的內閣也能有這樣的紀律……』，我從來沒看過有人坐得那麼挺直，我也從來沒看過有人能對某人這麼害怕。」

川普繼續說道：「另外一個職位看起來相當於副總統的官員，我問他『你到底會不會回答我的問題？』，但他也一樣完全不動聲色，我心裡納悶『這個人到底怎麼回事？』，習近平見狀就說『所有問題都由我來回答』。」

川普與習近平10月30日在南韓會面，川習會，白宮事後發布閉門會談照片，其中一張照片裡習近平笑到睛都瞇在一起。（圖擷取自白宮）

