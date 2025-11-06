為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美聯邦政府停擺時間破紀錄 川普氣炸怒嗆民主黨是「神風特攻隊」

    2025/11/06 11:32 即時新聞／綜合報導
    美國政府停擺進入第36天，成為史上最長的1次，而且仍看不到解決跡象，川普怒批民主黨人如同「神風特攻隊」。（美聯社）

    美國政府停擺進入第36天，超越川普總統在2019年第一任期時創下的紀錄，成為史上最長的一次，而且仍看不到解決跡象，川普怒批民主黨人如同「神風特攻隊」，準備摧毀國家。

    綜合美國媒體報導，美國總統川普5日在白宮與共和黨參議員共進早餐時，將民主黨人比喻為神風特攻隊，川普表示，他剛從日本回來，談到了神風特攻隊，「我認為這些人就是神風特攻隊。如果需要，他們會摧毀整個國家。」

    川普強調，政府停擺是民主黨人的錯，「這是民主黨人搞出來的，但我認為他們並沒有受到應有的譴責」，他也認為這次敗選與政府停擺有關。

    美國參議院4日就政府停擺危機相關的臨時撥款法案進行第14次投票，但仍未獲通過所需的60票贊成；政府持續停擺，美國交通部長達菲（Sean Duffy）以空中交通管制安全為由，下令削減美國40個主要機場10%的航班，達菲表示，如果民主黨人同意重新開放政府，這些削減措施就可以取消。

