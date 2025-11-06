為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    羅浮宮驚天竊案 視訊監控系統密碼被爆出「簡單到匪夷所思」

    2025/11/06 11:23 即時新聞／綜合報導
    羅浮宮視訊監控系統密碼被爆出「簡單到匪夷所思」，就是「LOUVRE」幾個字。（路透）

    羅浮宮視訊監控系統密碼被爆出「簡單到匪夷所思」，就是「LOUVRE」幾個字。（路透）

    法國巴黎羅浮宮（Louvre Museum）10月驚傳約1.02億美元珍寶遭竊，震驚全球。有一名了解羅浮宮監控系統的員工透露，羅浮宮的視訊監控系統就是簡單的「LOUVRE」幾個字，法國國家網路安全局事後能輕易進入監控系統，也是因為密碼形同虛設。

    綜合外媒報導，法國媒體《解放報》（Libération）取得機密文件顯示，法國國家網路安全局（ANSSI）能夠進入管理博物館影像監控的伺服器，是因為該系統形同虛設，密碼竟然是「LOUVRE」。

    而法國國家網路安全局在2014年的稽查報告中就已經揭露過此事，報告中還提到，另一款關鍵軟體的密碼是「THALES」，原因在於該軟體是由科技公司泰雷茲（Thales）所發行。

    網路安全顧問馬利克（Javvad Malik）指出，博物館的視訊監控系統是用極其簡單的密碼，將密碼設定為博物館的名稱與軟體廠商的名稱，「可說是為駭客攻擊打開大門，此弱點是否在劫案中產生影響，仍在調查中，但這足以帶來巨大教訓」。

    此外，美國《ABC News》報導指出，據一名羅浮宮員工證實，羅浮宮視訊監控系統的密碼就是「LOUVRE」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播