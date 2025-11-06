羅浮宮驚天竊案 視訊監控系統密碼被爆出「簡單到匪夷所思」

羅浮宮視訊監控系統密碼被爆出「簡單到匪夷所思」，就是「LOUVRE」幾個字。（路透）

法國巴黎羅浮宮（Louvre Museum）10月驚傳約1.02億美元珍寶遭竊，震驚全球。有一名了解羅浮宮監控系統的員工透露，羅浮宮的視訊監控系統就是簡單的「LOUVRE」幾個字，法國國家網路安全局事後能輕易進入監控系統，也是因為密碼形同虛設。

綜合外媒報導，法國媒體《解放報》（Libération）取得機密文件顯示，法國國家網路安全局（ANSSI）能夠進入管理博物館影像監控的伺服器，是因為該系統形同虛設，密碼竟然是「LOUVRE」。

請繼續往下閱讀...

而法國國家網路安全局在2014年的稽查報告中就已經揭露過此事，報告中還提到，另一款關鍵軟體的密碼是「THALES」，原因在於該軟體是由科技公司泰雷茲（Thales）所發行。

網路安全顧問馬利克（Javvad Malik）指出，博物館的視訊監控系統是用極其簡單的密碼，將密碼設定為博物館的名稱與軟體廠商的名稱，「可說是為駭客攻擊打開大門，此弱點是否在劫案中產生影響，仍在調查中，但這足以帶來巨大教訓」。

此外，美國《ABC News》報導指出，據一名羅浮宮員工證實，羅浮宮視訊監控系統的密碼就是「LOUVRE」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法