G7女力聯手！義總理梅洛尼與日相高市早苗通話 擬明年訪日

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）5日首度與日本首相高市早苗通話，雙方就梅洛尼明年上半年訪日達成共識。梅洛尼和高市早苗分別為義、日兩國首位女性領導人，能否攜手促進七大工業國集團（G7）合作引發關注。

日媒共同社報導，義大利總理府公布了上述消息。明年恰逢義大利與日本建交160週年，雙方有意藉此機會加強關係。

梅洛尼5日祝賀高市早苗就任首相，高市則表示願與其緊密合作。雙方一致同意加強G7團結，並以實現自由、開放且穩定的國際秩序為目標，和志同道合國家深化合作。

梅洛尼原定於今年9月訪問日本、參觀2025年世界博覽會（大阪關西世博），但因烏克蘭局勢動盪，臨行前取消了相關行程。

梅洛尼曾在2024年2月訪日，與時任日本首相岸田文雄舉行會談，雙方同意就烏克蘭情勢、核裁軍等全球議題展開合作，並促成義大利海軍航空母艦卡富爾號（ITS Cavour）於該年8月首度靠泊日本。

