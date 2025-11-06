網紅創「蘋果人與安卓人」遭中共封殺+央視痛罵 網：真封神了

中國網紅戶晨風經常在影片中誇讚iPhone等蘋果公司產品表現優秀。（擷取自極目新聞）

中國百萬網紅「戶晨風」經常揭發中國社會底層實況，更提出「蘋果人」、「安卓（Android）人」類比社會階級，在網上走紅。他的微博、抖音等中國社交平台日前突遭官方全網封殺，官媒央視昨天（5日）點名批評戶晨風製造社會對立收割流量，不料招致網友嘲諷「封神了，說明講的是對的」。

綜合媒體報導，27歲的戶晨風以隨機給陌生人錢並採訪他們，測試不同城市農民工的收入與購買力。他曾在成都街頭拍片訪問一名70多歲退休婦人，講述每月僅靠人民幣100元（約新台幣440元）養老金過活，影片引發關注後即遭刪除，但仍吸引美媒採訪。

戶晨風還提出「蘋果」與「安卓」相對概念，前者象徵社會菁英，後者代表社會底層。他說中國工業製造能力仍不及西方國家，因此鼓勵民眾買手機就要買蘋果、買電動車就買Tesla，這樣才能成為「蘋果人」；反之用安卓手機、開中國電動車的人則被歸類為「安卓人」。

繼9月底，戶晨風在微博、B站、抖音等多平台被封禁，所有帳號內容被清空。央視11月5日在節目「法治在綫」點名批評戶晨風，因刻意製造「蘋果人精英」「安卓人底層」的「荒謬對立」，遭到全網封禁。節目表示，手機品牌本是個人選擇，卻被戶晨風扭曲成「身份標籤」，用極端話術撕裂共識、煽動焦慮，只為收割流量。

央視節目播出後，有網友嘲諷：「這個頻道是安卓頻道、這個節目是安卓節目」；還有網友哀嘆戶晨風從此無法出現，「戶晨風封了才叫封神了，說明講的是對的」。

