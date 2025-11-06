為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    網紅創「蘋果人與安卓人」遭中共封殺+央視痛罵 網：真封神了

    2025/11/06 11:39 即時新聞／綜合報導
    中國網紅戶晨風經常在影片中誇讚iPhone等蘋果公司產品表現優秀。（擷取自極目新聞）

    中國網紅戶晨風經常在影片中誇讚iPhone等蘋果公司產品表現優秀。（擷取自極目新聞）

    中國百萬網紅「戶晨風」經常揭發中國社會底層實況，更提出「蘋果人」、「安卓（Android）人」類比社會階級，在網上走紅。他的微博、抖音等中國社交平台日前突遭官方全網封殺，官媒央視昨天（5日）點名批評戶晨風製造社會對立收割流量，不料招致網友嘲諷「封神了，說明講的是對的」。

    綜合媒體報導，27歲的戶晨風以隨機給陌生人錢並採訪他們，測試不同城市農民工的收入與購買力。他曾在成都街頭拍片訪問一名70多歲退休婦人，講述每月僅靠人民幣100元（約新台幣440元）養老金過活，影片引發關注後即遭刪除，但仍吸引美媒採訪。

    戶晨風還提出「蘋果」與「安卓」相對概念，前者象徵社會菁英，後者代表社會底層。他說中國工業製造能力仍不及西方國家，因此鼓勵民眾買手機就要買蘋果、買電動車就買Tesla，這樣才能成為「蘋果人」；反之用安卓手機、開中國電動車的人則被歸類為「安卓人」。

    繼9月底，戶晨風在微博、B站、抖音等多平台被封禁，所有帳號內容被清空。央視11月5日在節目「法治在綫」點名批評戶晨風，因刻意製造「蘋果人精英」「安卓人底層」的「荒謬對立」，遭到全網封禁。節目表示，手機品牌本是個人選擇，卻被戶晨風扭曲成「身份標籤」，用極端話術撕裂共識、煽動焦慮，只為收割流量。

    央視節目播出後，有網友嘲諷：「這個頻道是安卓頻道、這個節目是安卓節目」；還有網友哀嘆戶晨風從此無法出現，「戶晨風封了才叫封神了，說明講的是對的」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播