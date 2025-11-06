連鎖反應！ 美UPS貨機墜機 波及石油回收廠和汽車拆解廠致12死

美UPS貨機墜機事件，造成至少12人死亡。（美聯社）

美國聯邦官員5日表示，1架美國聯合包裹服務公司（UPS）貨機4日從肯塔基州路易斯維爾（Louisville）國際機場起飛不久後左翼起火，左翼引擎也脫落，導致其不幸墜毀爆炸。這是造成至少12人死亡的悲劇的首個調查細節。

根據美聯社報導，這起墜機事件造成毀滅性連鎖反應，肯塔基石油回收廠遭到波及並發生小型爆炸，1家名為「Grade A Auto Parts」的汽車拆解廠同樣遭到波及。

負責調查此事故的美國國家運輸安全委員會（NTSB）成員英曼（Todd Inman）表示，NTSB將著手調查左翼起火和左翼引擎脫落原因。調查人員可能需要1年以上的時間，才能解答這些問題。

英曼指出，路易斯維爾國際機場監視器錄影顯示，貨機左側引擎在起飛滑行過程中與機翼脫離。英曼補充，「黑盒子」已被找到，引擎則在機場跑道上被發現。

肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）5日在X上聲稱，死亡人數已上升至12人，並表示「請花點時間擁抱你的親人，並關心一下你的鄰居。」

貝希爾預計死亡人數還會上升，並強調當局正在現場努力搜尋，但預計不會找到任何倖存者。

貝希爾補充，他不知道貨機上3名UPS機組人員的狀況。目前還不清楚他們是否被計入罹難者名單。

