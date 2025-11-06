海鷗颱風菲律賓逾140死 災情慘重疑涉人禍

海鷗颱風帶來的致災性洪水，重創菲律賓宿霧市。（路透）

「海鷗」（Kalmaegi）颱風在菲律賓中部引發毀滅性的洪患，根據法新社6日引述的官方數據，死亡人數已攀升到至少140人，另有127人失蹤。然而，在這場天災背後，可能還藏有人禍。受災最嚴重的宿霧省（Cebu）省長便直言，不合格的防洪工程，可能加劇了此次災情。

宿霧省省長巴里庫特羅（Pamela Baricuatro）向美聯社表示，此次災難性的問題，可能因多年來的採石活動，導致附近河道堵塞溢流，以及不合格的防洪工程而加劇。報導指出，一樁涉及菲律賓各地不合格、甚至根本不存在的防洪工程的貪腐醜聞，近幾個月已在菲國引發公憤與街頭抗議。

在颱風引發的巨大洪患下，宿霧市一個高檔的河濱社區，4日變成了一幅汽車傾倒、房屋混亂的「面目全非」景象。居民們表示，洪水在短短幾分鐘內，就淹沒了他們房屋的一樓，迫使他們在恐慌中，倉皇爬上二樓或屋頂。

志工救援人員拉米雷斯（Caloy Ramirez）向美聯社描述，當他們趕到時，絕望的居民臉上，因意識到自己獲救而亮起的神情。他說：「我們總是預期最壞的情況，而我昨天看到的，就是最壞的情況。」

更令人心酸的是，擁有超過240萬人口的宿霧省，目前仍在從一個多月前的一場芮氏規模6.9強震中恢復。該場地震造成至少79人死亡，並導致數千人因房屋倒塌或嚴重受損而流離失所。

巴里庫特羅省長表示，在颱風來襲前，數千名因地震而流離失所的宿霧北部居民，已從脆弱的帳篷，被轉移至更堅固的疏散避難所。

