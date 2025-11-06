為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    海鷗颱風菲律賓逾140死 災情慘重疑涉人禍

    2025/11/06 10:27 編譯陳成良／綜合報導
    海鷗颱風帶來的致災性洪水，重創菲律賓宿霧市。（路透）

    海鷗颱風帶來的致災性洪水，重創菲律賓宿霧市。（路透）

    「海鷗」（Kalmaegi）颱風在菲律賓中部引發毀滅性的洪患，根據法新社6日引述的官方數據，死亡人數已攀升到至少140人，另有127人失蹤。然而，在這場天災背後，可能還藏有人禍。受災最嚴重的宿霧省（Cebu）省長便直言，不合格的防洪工程，可能加劇了此次災情。

    宿霧省省長巴里庫特羅（Pamela Baricuatro）向美聯社表示，此次災難性的問題，可能因多年來的採石活動，導致附近河道堵塞溢流，以及不合格的防洪工程而加劇。報導指出，一樁涉及菲律賓各地不合格、甚至根本不存在的防洪工程的貪腐醜聞，近幾個月已在菲國引發公憤與街頭抗議。

    在颱風引發的巨大洪患下，宿霧市一個高檔的河濱社區，4日變成了一幅汽車傾倒、房屋混亂的「面目全非」景象。居民們表示，洪水在短短幾分鐘內，就淹沒了他們房屋的一樓，迫使他們在恐慌中，倉皇爬上二樓或屋頂。

    志工救援人員拉米雷斯（Caloy Ramirez）向美聯社描述，當他們趕到時，絕望的居民臉上，因意識到自己獲救而亮起的神情。他說：「我們總是預期最壞的情況，而我昨天看到的，就是最壞的情況。」

    更令人心酸的是，擁有超過240萬人口的宿霧省，目前仍在從一個多月前的一場芮氏規模6.9強震中恢復。該場地震造成至少79人死亡，並導致數千人因房屋倒塌或嚴重受損而流離失所。

    巴里庫特羅省長表示，在颱風來襲前，數千名因地震而流離失所的宿霧北部居民，已從脆弱的帳篷，被轉移至更堅固的疏散避難所。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播