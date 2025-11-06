為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美政府關門已36天 航空總署下令40機場刪減10％航班

    2025/11/06 10:36 即時新聞／綜合報導
    美國運輸部長達菲日傍晚宣布，自7日開始，他將會針對美國40個主要機場削減10％航班。圖為紐約市拉瓜地亞機場。（法新社）

    美國聯邦政府關門危機，已成為美國史上最長一次政府停擺，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）5日傍晚宣布，自7日開始，他將會針對美國40個主要機場削減10％航班，原因在於針對空中交通管制安全的擔憂，每天將會影響3500到4000個航班。

    綜合外媒報導，此次政府停擺已持續36天，迫使1萬3000名空中交通管制人員和5萬名運輸安全管理局（TSA）人員必須無薪工作。由於空中交通管制人員普遍短缺，目前已有數萬個航班延誤，航空公司統計，至少已有320萬旅客受到空中交通管制人員短缺的影響。

    達菲與美國聯邦航空總署（FAA）署長貝德福（Bryan Bedford）5日共同發表聲明，強調各航空系統依然安全，且運作效率一如往常。達菲強調，如果民主黨同意重新開放政府，這些措施就可以撤銷。

    貝德福表示，在最初的削減航班措施後，未來仍有可能採取其他措施，隨著對數據進行更加細緻地分析，發現各項壓力正在逐步增加，「如果我們放任不管，我們將無法繼續向公眾宣稱我們運作的是全世界最安全的航空系統」。

    《路透》報導指出，雖然川普政府沒有公布受影響的40座機場名單，但削減航班主要將衝擊全美最繁忙的幾座機場，包括紐約市、華盛頓特區、芝加哥、亞特蘭大、洛杉磯和達拉斯等地機場。

