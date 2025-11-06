寶萊塢風勝選趴！曼達尼當選紐約市長 印度人同慶

印度人5日在社交媒體上慶祝美國民主黨籍州議員曼達尼當選紐約市長。（彭博）

印度人5日在社交媒體上慶祝美國民主黨籍州議員曼達尼（Zohran Mamdani）當選紐約市長。此前他感謝出生於印度的父母，引用印度首任總理尼赫魯（Jawaharlal Nehru）的歷史性演講，並將勝利集會變成1場寶萊塢風格的街頭派對。

根據《美聯社》報導，曼達尼在4日舉行的勝利集會上向支持者發表演講，靈感來自尼赫魯在1947年印度獨立前夕發表的標誌性演講「與命運的約會」（Tryst with Destiny）。

曼達尼在演講中表示，站在支持者面前，令他想起尼赫魯說過「歷史上這樣的時刻屈指可數，我們終將走出舊時代，邁向新時代。一個時代終將落幕，一個民族的靈魂終於得以釋放。」曼達尼強調「今晚我們正邁出這一步，走出舊時代，邁向新時代。」

在曼達尼結束演講時，2004年寶萊塢熱門電影《遁天神盜》（Dhoom）的同名主題曲響起，他的父母和妻子陪伴在他身邊。

曼達尼的母親奈爾（Mira Nair）是1位屢獲殊榮的印度電影導演，代表作包括《雨季的婚禮》（Monsoon Wedding）、《同名之人》（The Namesake）。曼達尼的父親馬哈茂德（Mahmood Mamdani）則是哥倫比亞大學的人類學教授。

雖然印度政府並未對曼達尼的勝選做出官方回應，但反對黨國大黨領導人塔魯爾（Shashi Tharoor）在社交媒體上稱讚曼達尼的勝利「輝煌」，不少印度人也為他的獲勝慶祝。

曼達尼曾發表批評印度總理莫迪的言論，公開稱莫迪為「戰爭罪犯」。人權組織也指責莫迪政府對印度穆斯林和其他少數族裔進行攻擊和歧視。

莫迪擔任古吉拉特邦（Gujarat）首席部長期間，曾被指控在2002年反穆斯林騷亂期間未能採取行動制止，導致1000多人死亡的暴力事件發生。印度最高法院批准1項調查後，最終宣布他無罪。

