不只是牧童的呼喊！瑞士「約德爾」唱法拚進聯合國文化遺產名單

瑞士約德爾唱法教師娜迪亞·拉斯（Nadja Raess）（右），29日在琉森的音樂高中，與學生一同練習。拉斯是將約德爾唱法推向聯合國非物質文化遺產的重要推手之一。（美聯社）

數百年來迴盪在阿爾卑斯山脈間、充滿特色的約德爾（Yodeling）唱法，如今有望獲得來自聯合國的正式回應。根據美聯社報導，瑞士政府已正式向聯合國教科文組織（UNESCO）提出申請，希望將約德爾唱法列入其「非物質文化遺產」名錄，結果預計在今年底前揭曉。

現代的推廣者強調，約德爾已遠非昔日牧童在山谷間傳遞訊息的高亢呼喊。在過去一世紀，瑞士各地紛紛成立約德爾俱樂部，使其逐漸發展成一種流行的歌唱形式，甚至影響了古典、爵士與美國鄉村音樂。約7年前，琉森應用科技大學（HSLU）更成為瑞士第一所教授約德爾唱法的大學。

從山谷牧歌 到大學殿堂的「第五種語言」

該校教授娜迪亞·拉斯（Nadja Rass）表示：「我認為瑞士其實有五種語言，除了德、法、義、羅曼什語（Romansh）四種官方語言外，第五種就是約德爾。」她指出，約德爾的獨特聲樂技巧，使其與鄰近的奧地利、德國版本有所區別。

報導指出，早期的約德爾是沒有歌詞、僅由母音構成的「自然吟唱」，近代才發展出包含詩節與副歌的「約德爾歌曲」。拉斯教授解釋，瑞士的約德爾唱法建立在「聲音的色彩」之上，主要分為兩種：一種是集中在頭部、發出「u」音的唱法；另一種則源於胸腔深處、發出「o」音的唱法。

即使在瑞士境內，風格也各不相同，例如北部地區的歌聲更為「憂鬱、緩慢」，而中部地區則「更強烈、更短促」。此外，這項傳統上以男性為主的活動，如今也吸引了越來越多女性參與。

瑞士官方表示，約德爾雖起源已不可考，但始終與時俱進，此次申報聯合國非物質文化遺產，便是希望提升大眾對此傳統藝術的認識。為了傳承，相關計畫已規劃將約德爾帶入小學教育。申遺推手之一的拉斯教授更立下宏願，希望未來每個瑞士學童都能在小學接觸約德爾，並相信成功申遺將是此傳統走向未來的絕佳契機。

