只要金正恩下令！南韓軍方：北韓隨時都可進行核試驗

南韓國防情報本部5日稱，只要北韓領導人金正恩一聲令下，朝軍就能利用豐溪里核試驗場3號坑道展開核試驗。圖為北韓試射洲際飛彈。（美聯社資料照）

隸屬南韓國防部的南韓國防情報本部5日稱，只要北韓國務委員會委員長金正恩一聲令下，朝軍就能利用豐溪里核試驗場3號坑道展開核試驗。

韓聯社報導，南韓國會議員樸善源和李成權在記者會上轉述稱，南韓國防情報本部5日在國會情報委員會舉行的非公開國政監查中發布上述報告。

請繼續往下閱讀...

報告稱，北韓持續推動核能力升級和相關設施擴張，引導國際社會默認其擁核國地位；與此同時，北韓致力擴張寧邊等地的鈾濃縮設施，以獲取更多核物質，並已建造可生產多種核彈頭的生產設施。

報告還介紹了北韓飛彈研發情況，指出4種短程彈道飛彈、600mm火箭砲等即將投入實戰部署；中程飛彈方面，北韓專注研發高超音速巡弋飛彈；洲際彈道飛彈方面，研判飛行距離最高達1萬3000公里，可威脅美國本土；潛射彈道飛彈方面，北韓正推進潛艦列裝、逐漸形成戰力，並秘密研發核潛艦等水下發射載具。

北韓也積極促進常規武器現代化，積極研發偵察無人機、攻擊無人機與自殺式無人機，並開發大型艦艇，確保遠洋作戰能力。今年4月至6月，北韓2艘大型軍艦分別在南浦和羅津下水。

另有跡象表明，北韓正準備在俄羅斯技術支持下，再次發射軍事偵察衛星，且解析度將較先前發射的偵察衛星更高。

