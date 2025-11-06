為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    只要金正恩下令！南韓軍方：北韓隨時都可進行核試驗

    2025/11/06 10:47 即時新聞／綜合報導
    南韓國防情報本部5日稱，只要北韓領導人金正恩一聲令下，朝軍就能利用豐溪里核試驗場3號坑道展開核試驗。圖為北韓試射洲際飛彈。（美聯社資料照）

    南韓國防情報本部5日稱，只要北韓領導人金正恩一聲令下，朝軍就能利用豐溪里核試驗場3號坑道展開核試驗。圖為北韓試射洲際飛彈。（美聯社資料照）

    隸屬南韓國防部的南韓國防情報本部5日稱，只要北韓國務委員會委員長金正恩一聲令下，朝軍就能利用豐溪里核試驗場3號坑道展開核試驗。

    韓聯社報導，南韓國會議員樸善源和李成權在記者會上轉述稱，南韓國防情報本部5日在國會情報委員會舉行的非公開國政監查中發布上述報告。

    報告稱，北韓持續推動核能力升級和相關設施擴張，引導國際社會默認其擁核國地位；與此同時，北韓致力擴張寧邊等地的鈾濃縮設施，以獲取更多核物質，並已建造可生產多種核彈頭的生產設施。

    報告還介紹了北韓飛彈研發情況，指出4種短程彈道飛彈、600mm火箭砲等即將投入實戰部署；中程飛彈方面，北韓專注研發高超音速巡弋飛彈；洲際彈道飛彈方面，研判飛行距離最高達1萬3000公里，可威脅美國本土；潛射彈道飛彈方面，北韓正推進潛艦列裝、逐漸形成戰力，並秘密研發核潛艦等水下發射載具。

    北韓也積極促進常規武器現代化，積極研發偵察無人機、攻擊無人機與自殺式無人機，並開發大型艦艇，確保遠洋作戰能力。今年4月至6月，北韓2艘大型軍艦分別在南浦和羅津下水。

    另有跡象表明，北韓正準備在俄羅斯技術支持下，再次發射軍事偵察衛星，且解析度將較先前發射的偵察衛星更高。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播