    首頁 > 國際

    美國UPS墜機釀11死 起飛時左側引擎掉落後墜毀

    2025/11/06 07:52 即時新聞／綜合報導
    此事件已造成11人死亡，目前美國國家運輸安全委員會調查小組已找回了飛機的「黑盒子」。（美聯社）

    美國快遞公司「UPS」一架大型貨機4日在肯塔基州路易斯維爾（Louisville）機場起飛時，因不明原因墜毀爆炸。造成11人死亡，目前美國國家運輸安全委員會（NTSB）調查小組已找回了飛機的「黑盒子」，並提到貨機在起飛途中，左側引擎與機翼脫離後墜毀。

    綜合外媒報導，肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）5日指出，搜救行動已轉為遺體搜尋行動，預計在事故現場不會再有其他倖存者，目前死亡人數為11人，未來死亡人數還會持續上升。

    美國國家運輸安全委員會 （NTSB） 調查小組已抵達墜機地點，並找回了飛機的「黑盒子」，NTSB成員英曼（Todd Inman）指出，黑盒子將送到華府實驗室後，就能從相關數據判讀事故真相。

    英曼表示，NTSB查看機場的監視器畫面之後，顯示飛機在起飛的滑行階段，左側引擎與機翼脫離，在爬升到能飛到跑道盡頭圍欄的高度後，飛機就在機場外墜毀。

    在墜機事件發生後，路易斯維爾穆罕默德阿里國際機場（Louisville Muhammad Ali International Airport）一度關閉，目前先開放一條跑道使用，5日傍晚已經至少有10架 UPS航班起飛。

    路易斯維爾穆罕默德阿里國際機場是UPS全球貨運中心所在地，同時也是UPS航空貨運業務的全球樞紐。圖為該機場2021年的狀態。（美聯社）

