紐西蘭國會議員挺台遭中國大使致函訓斥 議員曝「這種情況相當常見」

我駐紐西蘭代表處10月7日在紐國首都威靈頓舉行114年國慶酒會，共有11位紐西蘭國會議員及3位地方首長到場。（取自駐紐西蘭台北經濟文化辦事處官網）

紐西蘭媒體披露，中國駐紐國大使王小龍致函「訓斥」（scolded）多位參加台灣國慶慶祝活動的國會議員，但大多數議員拒絕對此發表任何評論，凸顯紐中關係的異常敏感，以及中國干預紐西蘭政治的程度。

紐西蘭新聞網站Stuff在3日披露，王小龍在信中寫道：「國會議員是紐西蘭的政治代表，因此理應遵循本國外交政策行事。」而參加台灣國慶活動「與紐西蘭的『一中承諾』（one-China commitment）不符，因此不可接受。」並警告「此類舉動將不可避免地削弱彼此信任。」

據了解，這封信只寄給實際出席台灣國慶活動的議員。擔心遭報復而不願具名的國會內部消息人士指出，這封信同時暴露出中國政府如何監控紐西蘭民眾，並蒐集支持台灣人士的相關資訊。

他們還提到，有人疑似受中國或與中共相關團體指派，試圖恐嚇挺台人士或破壞關於台灣獨立的討論。

Stuff旗下調查節目「The Long Game」此前曾披露，中共在紐西蘭的影響滲透行動中，曾出現民宅被投擲狗糞、甚至發生人身攻擊的案例。

然而，願意公開談論此事的議員極少。Stuff最初是在勞工黨議員韋柏（Duncan Webb）上傳信件至網路後才得知此事，但他隨後刪除貼文，並拒絕在記者詢問時受訪。

我駐紐西蘭代表處10月7日在紐國首都威靈頓舉行114年國慶酒會，共有11位紐西蘭國會議員及3位地方首長到場。對於紐西蘭支持台海和平且反對以武力脅迫改變現狀的態度，駐紐西蘭代表歐江安在酒會致詞時表示感謝。

紐西蘭跨黨派「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同主席穆尼（Joseph Mooney）拒絕對此發表評論，國家黨議員也不願多談。另一位曾訪問台灣的勞工黨議員尤齊力（Tangi Utikere）則僅回應：「我能說的是，中國大使館致函給曾經訪問台灣或參加相關活動的議員，這種情況相當常見。」

唯一願意談論此事的，是同為IPAC成員的行動黨（ACT）議員麥克魯（Laura McClure）。她表示，中共不應試圖控制紐西蘭的民選代表，「中國共產黨沒有權力決定紐西蘭國會議員能與誰會面。國會是主權機構，在我們的民主制度下，議員有自由行使自己判斷的權利。」「或許在中國不是這樣，但在紐西蘭，中國大使應該尊重我們國會的獨立性。」

紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）表示，王小龍犯下「不該犯的錯誤」，國會議員出席台灣國慶活動，並未違反紐西蘭外交政策。皮特斯說，中國政府不是第一次向紐國議員施壓，他有機會時會向王小龍闡述「民主的本質」，「我會確保他能更理解」。

麥克魯則重申，議員有權討論各種議題與參加活動，即使政府未必贊同，中國大使應該明白國會與政府的區別。

麥克魯還爆料，中共官員最近還與紐西蘭毛利黨（Maori Party）共同主席維迪提（Rawiri Waititi）會面，討論「毛利與中國的直接關係」，「我希望他們知道，維迪提先生並不代表紐西蘭政府或其貿易與外交立場。」

