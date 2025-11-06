紐約選出左派市長！華爾街砸重金阻止無效 只能剉咧等

34歲的社會主義者曼達尼4日當選紐約市長，與28歲的敘利亞裔妻子杜瓦吉（Rama Duwaji）接受選民歡呼。（路透）

紐約政經上流社會4日晚間意識到，34歲的社會主義者曼達尼（Zohran Mamdani）贏得市長選舉時，瀰漫失望氣氛。對投入鉅資力捧其他候選人上位的許多金融界人士而言，「曼達尼政府」這個概念幾乎不可思議，但如今也只能選擇與這位新市長共事，祈禱他對當地商業環境的衝擊，不會淪入最糟糕的想像境遇。

《華爾街日報》和英國《金融時報》5日報導，花旗集團高層、前市長彭博的副市長史凱勒（Ed Skyler）指出，這關係到公共安全與整體生活品質，如果情勢往錯誤方向發展，任何雇主都會難以吸引與留住優秀人才。

請繼續往下閱讀...

曼達尼從紐約州議會的菜鳥議員，成功利用許多紐約人對被高物價排擠的不滿情緒，一路竄升為紐約市的最高行政首長。他承諾對富裕階層額外課徵2％稅率，並提高企業稅，用以支付免費公車、擴大托育服務與市營雜貨店等政策。

這類政策自然令華爾街極為反感。起初，曼達尼勝選的機率似乎微乎其微，但他在6月民主黨初選中爆冷勝出，讓金融界震驚不已。選戰升溫後，阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）與對沖基金巨擘Citadel等，紛紛鼓勵員工踴躍投票。

Citadel提醒員工去投票，並警告「部分候選人持有極端立場，與你們的價值觀背道而馳。」

.@ZohranKMamdani, congrats on the win. Now you have a big responsibility. If I can help NYC, just let me know what I can do. — Bill Ackman （@BillAckman） November 5, 2025

避險基金大亨艾克曼（Bill Ackman）為阻止曼達尼上台，砸下超過200萬美元（約6182萬台幣），而且他不是唯一出手的金融鉅子。出乎意料的是，艾克曼4日晚間率先釋出善意，在社群平台X發文祝賀曼達尼：「你現在肩負重責大任。如果我能為紐約市出一份力，請告訴我。」

其他富豪的情緒則截然不同。AQR資本管理公司創辦人艾斯尼斯（Cliff Asness）在X平台貼出電影「浩劫餘生」（Planet of the Apes）經典片段，畫面中卻爾登希斯頓（Charlton Heston）在海灘上看到自由女神像的殘骸，悲呼：「你們這些瘋子！你們把一切都毀了！」

專業資本管理公司（Professional Capital Management）創辦人暨執行長龐普里亞諾（Anthony Pompliano）也說：「在全球金融首都選出1位社會主義者，簡直瘋狂。」

房地產開發商與業主的反應同樣低迷，他們強烈反對曼達尼的各項政見，包括凍漲租金等。布魯克林開發商麥克洛（Billy Macklowe）說，儘管結果令人失望，他還是會推進多項新計畫，「希望這不會對整個體系造成衝擊」。

其他人則擔心，曼達尼與總統川普之間的互動，恐將帶來不穩定。川普在選前最後一刻支持曼達尼的主要對手、前紐約州州長古莫（Andrew Cuomo），並威脅要派遣更多移民暨海關執法局（ICE）人員和國民兵進駐紐約，甚至扣留180億美元聯邦基建資金。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法