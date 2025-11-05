不接受「閹割版」身分 澤倫斯基：烏克蘭須以完整資格加入歐盟

烏克蘭總統澤倫斯基堅持以完整資格加入歐盟。（法新社檔案照）

歐盟候選國烏克蘭已於去年啟動成為正式成員國的談判進程，不過，日前歐洲媒體傳出，歐盟內部正思考，讓候選國在不具完整投票權的情況下先加入。對此，烏克蘭總統澤倫斯基4日向討論擴大成員國進程的歐盟峰會表示，烏克蘭堅持以完整資格加入歐盟。

烏克蘭「基輔獨立報」、「烏克蘭國家通訊社」（Ukrinform）報導，澤倫斯基4日向這場線上峰會發表談話，被問到是否同意以部分成員資格加入，以加速時程、並且繞過匈牙利的否決阻撓，澤倫斯基回應「不，這怎麼能讓人理解？」他說，「烏克蘭被一視同仁對待，我想這一點非常重要」，「若談到歐盟會員國身分，那必須是完整的成員國，不能是半個或部分成員國」。

請繼續往下閱讀...

日前「政客」（Politico）歐洲版引述歐盟消息人士說法，指歐盟內部有人提出構想，讓候選國在不具完整投票權下，在歐盟完成制度改革前能先加入，提出此構想者認為，這種做法也能讓部分反對的成員國讓步，接受新成員加入。加入歐盟須獲得歐盟現有會員國一致同意，而歐盟成員匈牙利總理奧班（Viktor Orban）一直阻撓烏國加入。

澤倫斯基4日駁斥對奧班提出讓步條件、換取支持的構想。他說，「我不確定烏克蘭得拿自己的價值觀去討價還價…我不認為我有可以提供給奧班的，倒是他有可以為烏國提供的，就是保障整個歐洲免於受俄羅斯威脅」。

他強調，所有成員國都有共同價值觀，且不論其國土大小、人口多少，同在一張桌子旁平起平坐，這一點非常重要；阻止烏克蘭加入歐盟，會是「非常明確支持（俄羅斯總統）普廷」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法