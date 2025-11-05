美UPS貨機空難「火球墜地」畫面曝 攀升到9死

美國肯塔基州發生貨機墜毀事故，當地官員指出，死亡人數升至9人。（美聯社）

美國聯合包裹服務公司（UPD）一架貨機當地時間週二墜毀在肯塔基州，原先傳出造成7人死亡11人受傷，不過當地官員說，死亡人數已上升為9人，不排除會進一步增加。

《路透》報導，空難大約發生在美東時間傍晚5點13分，當時此架MD-11剛從路易維爾（Louisville）一處機場起飛，但不久後就變成一團火球墜地。

路易維爾市長格林伯格（Craig Greenberg）原先指出，地面上確認有4人死亡，另有11人受傷送醫，他後來更新數據，稱救難人員在事故現場找到9具遺體；肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）則說，傷亡人數可能還會增加。

這架貨機原先預定飛往夏威夷檀香山（Honolulu），機上配有3名機組人員，但無人倖存。

當地官員指出，路易維爾國際機場的空域已在週三上午重新開放，不過發生事故的跑道預計還會關閉10天。

Looking at this MD-11 UPS crash , this is some of the most terrifying and sad footages i have seen for a crash especially for a heavy jet , correct me if I’m wrong i believe last time we saw a video recording of a plane crashing right after takeoff with substantial fire on engine… pic.twitter.com/tmyG3Al5YN — ahmed baokbah ???????? ????️????️ （@ahmed_baokbah） November 5, 2025

