史上最長!美國聯邦政府停擺進入第36天 每週經濟損失逾4600億

美國政府停擺進入第36天，超越川普總統第1任期創下的紀錄。（法新社）

美國政府停擺至本月5日進入第36天，超越2019年初川普總統第1任期時創下的紀錄，成為史上最長的1次，而且仍看不到解決跡象，其經濟代價正日益加深，許多美國人對通膨與就業前景感到焦慮。

彭博報導，據分析師估算，政府停擺每延長1週，經濟損失約在100億至300億美元（約3092億至9278億台幣）之間，多數預估落在約150億美元（約4639億台幣）。

報導指出，過去政府停擺對經濟成長的衝擊，通常是暫時性的，因為遭強制休假的聯邦員工之後可獲得補發薪資，政府重啟後也會補足先前停止的支出。然而，經濟學家指出，這次的損害可能更為嚴重，不僅因為持續時間更長，也因為美國經濟比7年前更為脆弱。

與2018至2019年那次停擺不同的是，這次的衝擊不僅限於聯邦員工領不到薪水，更波及數百萬無法獲得完整食物補助的美國人，尤其正值假期前夕。

巴克萊銀行（Barclays）美國高級經濟學家米勒（Jonathan Millar）說，歷史經驗顯示，政府停擺不會造成災難性後果，「但這次可能不同」。

川普政府已試圖在停擺期間解雇數千名聯邦員工，並暗示約65萬名被迫休假的員工，未必都會獲得追溯薪資。儘管這些措施最終可能都會失敗，但已讓市場更不確定經濟能否完全回補損失。

據美國國會預算辦公室（CBO）估算，視停擺持續時間長短，本季經濟成長可能因此減少多達2個百分點。若僵局持續到感恩節當週，約有140億美元的經濟活動將無法挽回。

其外溢效應已波及私人部門，從閒置的政府承包商，到依賴觀光客的商家，都因為部分公園與博物館關閉而受到打擊。美國部分最繁忙的機場，也因空中交通管制員短缺，而出現延誤，這些人是「必須上班卻無薪可領」的員工之一。

