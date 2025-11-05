民主黨地方選舉大勝 紐時：2024慘敗根本問題未解

民主黨紐約市長候選人曼達尼4日晚間勝選後向支持者致意。（歐新社）

美國4日舉行的地方選舉，民主黨一掃去年敗選陰霾大勝。不過，「紐約時報」4日分析指出，這次勝利侷限於地方層級，未必能反映全國政治氣候。從紐約市長到新澤西、維吉尼亞兩州州長選戰，民主黨依舊未能解開去年總統敗選後的根本問題。

紐時指出，非大選年選舉多受地方議題與候選人特質影響，難以成為衡量全國政治氛圍的絕佳指標。這次選舉結果，主要由投票率偏低但政治參與度高的族群決定，而這類選民近年普遍支持民主黨。民主黨在2023年非大選年選舉同樣表現亮眼，當時覺得處於政治順風，自信滿滿迎戰2024大選，事後證明他們錯了。

請繼續往下閱讀...

近年民主黨在低投票率選舉中屢創佳績。與民主黨去年總統候選人賀錦麗在新澤西、維吉尼亞兩州得票率相較，4日在這兩州各高出7和9個百分點，也分別比民調預測的高了10和5個百分點。不過，民主黨放眼明年仍不能樂觀的理由，或許也在於民調：儘管總統川普滿意度不高，但是民主黨的全國期中選舉民調也僅以3到4個百分點領先。

這場勝選並未解決民主黨去年大選慘敗後面臨的根本問題。川普去年勝出的關鍵—對政治冷感、心懷不滿的選民—這次大多未出來投票。紐約市長當選人曼達尼（Zohran Mamdani）受到年輕選民高度支持，但是這次前州長古莫（Andrew Cuomo）脫黨參選，民主黨分裂，使選舉結果無法真正檢驗曼達尼代表民主黨，與共和黨一對一對決的實力。

維吉尼亞與新澤西州長當選人史班伯格（Abigail Spanberger）與薛瑞爾（Mikie Sherrill）以主打民生和反川普勝選，但是也未能為黨內找出如何凝聚基本盤方法、同時將這股支持能量擴大，進而吸引搖擺選民。

選民4日在紐約市長選舉投票。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法