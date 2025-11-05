為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    高市早苗會習近平後 日本自衛隊幹部訪中交流

    2025/11/05 22:28 中央社
    日本首相高市早苗在APEC與中國國家主席習近平會談。（法新社檔案照）

    共同社報導，在日本首相高市早苗與中國國家主席習近平日前會談後，日本自衛隊約10名校官級幹部今天抵達北京，展開9天的訪問。報導指出，日本自衛隊幹部此行意在促進日中兩國在「安全保障領域的交流與互信」。

    根據報導，這些日本自衛隊幹部的訪中行程將於13日結束，訪中期間除將與中共軍方智庫「中國國際戰略學會」進行交流外，還將前往北京市、廣東省及湖北省參觀中共陸海空軍相關設施。

    報導提到，日中兩國軍方的交流項目始於2001年，分別由日本（竹世）川和平財團與中國國際戰略學會作為對口單位。而中共軍方代表團原訂今年7月訪問日本，其後卻「日程無法安排」為由取消。

    報導認為，7月間發生的中共戰機在太平洋上空異常接近日本自衛隊飛機，以及日本海上自衛隊護衛艦通過台灣海峽等情事，可能影響了中共軍方的訪日行程。

    這則報導說，高市早苗與習近平10月底在韓國舉行首次會談，雙方一致認為，日中防務部門之間具有實效性的危機管理和溝通，十分重要。

    其後，日本防衛相小泉進次郎與中國國防部長董軍11月1日在吉隆坡舉行首次會談，雙方針對兩國在防務所有層級推進對話與交流的重要性，達成一致。

