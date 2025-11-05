1年來最大勝利 彭博：民主黨擺脫低迷、重新與選民連結

美國加州州長紐松將第50號公投案，視為其政治前途與可能挑戰白宮的關鍵戰役。（法新社）

美國民主黨4日在維吉尼亞州、新澤西州、紐約州與加州接連獲勝，寫下自1年前慘敗給現任共和黨籍總統川普以來，最大規模的政治勝利。該黨以「經濟負擔能力」為核心訴求重新凝聚氣勢，選民則以選票明確表達對川普的不滿與否定。

彭博指出，整體而言，這些勝利顯示，民主黨正在重新找回信心與選民連結，試圖擺脫去年川普橫掃搖擺州，並在傳統民主黨地盤取得進展後的低迷氣氛。這場所謂「非大選年」的選舉既是公投，也可能成為2026年期中選舉的前哨戰。

新澤西州的薛瑞爾（Mikie Sherrill）與維吉尼亞州的史班伯格（Abigail Spanberger）2位州長候選人，皆以民生經濟為競選主軸，訴求降低生活成本、擴充托育服務，並在歷經數月經濟動盪與長達5週以上的政府停擺後，號召恢復穩定。

在紐約市，進步派民主黨人曼達尼（Zohran Mamdani）以「生活成本」為主題，主打房價與貧富不均問題，最終在競爭激烈的市長選舉中勝出。

加州選民則通過1項公投提案，將重新劃分國會選區版圖，使民主黨有機會再贏得數個席次。

4場主要選戰在投票結束後不久便宣布結果。民主黨同時也在其他競爭性選舉中告捷，包括賓州3位州最高法院法官連任成功，以及喬治亞州2名民主黨人以「能源價格」為主題，當選州公用事業委員會成員。甚至連維吉尼亞州民主黨籍檢察長候選人瓊斯（Jay Jones），雖曾捲入發簡訊威脅政敵的醜聞，還是順利當選。

不過，民主黨最重要的1場勝利不是候選人，而是加州第50號提案，即重新劃分國會選區，創造5個傾向民主黨的新選區。加州州長紐松（Gavin Newsom）將此案視為其政治前途與可能挑戰白宮的關鍵戰役，藉此反制川普主導的選區重劃策略。

對共和、民主2黨而言，這場2026年期中選舉前哨戰既是民意測試，也是1場「話語權」的爭奪戰。在前總統歐巴馬重返競選活動的助力下，民主黨將這些選舉定位為「對川普權力的制衡」與「對通膨的公投」。

美聯社在維吉尼亞州與新澤西州所做的民調顯示，約6成選民對國家現況感到「憤怒」或「不滿」，僅3分之1表示「滿意」或「樂觀」。美國有線電視新聞網（CNN）的民調則顯示，超過半數選民表示，他們投票是為了「向川普傳遞訊息」。

