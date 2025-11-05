為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    1年來最大勝利 彭博：民主黨擺脫低迷、重新與選民連結

    2025/11/05 21:29 國際新聞中心／綜合報導
    美國加州州長紐松將第50號公投案，視為其政治前途與可能挑戰白宮的關鍵戰役。（法新社）

    美國加州州長紐松將第50號公投案，視為其政治前途與可能挑戰白宮的關鍵戰役。（法新社）

    美國民主黨4日在維吉尼亞州、新澤西州、紐約州與加州接連獲勝，寫下自1年前慘敗給現任共和黨籍總統川普以來，最大規模的政治勝利。該黨以「經濟負擔能力」為核心訴求重新凝聚氣勢，選民則以選票明確表達對川普的不滿與否定。

    彭博指出，整體而言，這些勝利顯示，民主黨正在重新找回信心與選民連結，試圖擺脫去年川普橫掃搖擺州，並在傳統民主黨地盤取得進展後的低迷氣氛。這場所謂「非大選年」的選舉既是公投，也可能成為2026年期中選舉的前哨戰。

    新澤西州的薛瑞爾（Mikie Sherrill）與維吉尼亞州的史班伯格（Abigail Spanberger）2位州長候選人，皆以民生經濟為競選主軸，訴求降低生活成本、擴充托育服務，並在歷經數月經濟動盪與長達5週以上的政府停擺後，號召恢復穩定。

    在紐約市，進步派民主黨人曼達尼（Zohran Mamdani）以「生活成本」為主題，主打房價與貧富不均問題，最終在競爭激烈的市長選舉中勝出。

    加州選民則通過1項公投提案，將重新劃分國會選區版圖，使民主黨有機會再贏得數個席次。

    4場主要選戰在投票結束後不久便宣布結果。民主黨同時也在其他競爭性選舉中告捷，包括賓州3位州最高法院法官連任成功，以及喬治亞州2名民主黨人以「能源價格」為主題，當選州公用事業委員會成員。甚至連維吉尼亞州民主黨籍檢察長候選人瓊斯（Jay Jones），雖曾捲入發簡訊威脅政敵的醜聞，還是順利當選。

    不過，民主黨最重要的1場勝利不是候選人，而是加州第50號提案，即重新劃分國會選區，創造5個傾向民主黨的新選區。加州州長紐松（Gavin Newsom）將此案視為其政治前途與可能挑戰白宮的關鍵戰役，藉此反制川普主導的選區重劃策略。

    對共和、民主2黨而言，這場2026年期中選舉前哨戰既是民意測試，也是1場「話語權」的爭奪戰。在前總統歐巴馬重返競選活動的助力下，民主黨將這些選舉定位為「對川普權力的制衡」與「對通膨的公投」。

    美聯社在維吉尼亞州與新澤西州所做的民調顯示，約6成選民對國家現況感到「憤怒」或「不滿」，僅3分之1表示「滿意」或「樂觀」。美國有線電視新聞網（CNN）的民調則顯示，超過半數選民表示，他們投票是為了「向川普傳遞訊息」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播