    國際

    中國大使竟「訓斥」挺台紐西蘭議員 紐外長：會讓他更了解民主本質

    2025/11/05 21:56 中央社
    中國駐紐西蘭大使王小龍。（路透檔案照）

    中國駐紐西蘭大使王小龍。（路透檔案照）

    紐西蘭新聞網站Stuff報導，中國駐紐大使王小龍向多位紐西蘭國會議員發出信件，「訓斥」（scolded）他們10月出席台灣國慶酒會之舉。紐西蘭外長皮特斯回應指出，王小龍對民主缺乏理解，他會讓王小龍更了解民主的本質。

    紐西蘭「郵報」（The Post）報導，王小龍在信中聲稱，這些議員出席台灣雙十國慶酒會之舉，與紐西蘭的外交政策不一致，「因此是不可接受的」。

    據報導，王小龍信中寫道：「這類背離一中承諾（one-China commitment）的舉動，必然將破壞作為我們合作基礎的互信。」

    對此，紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）形容王小龍犯了「不該犯的錯誤」，國會議員出席台灣國慶活動並未違反紐西蘭外交政策。

    皮特斯說，他有機會時會向王小龍闡述「民主的本質」。

    皮特斯表示，王小龍對民主的本質「理解甚少」（got a very, very thin understanding），「我會確保他能更理解」。

    針對王小龍向紐西蘭國會議員施壓，皮特斯說：「我不會反應過度。這不是第一次了，他們（中方）不明白民主政治的運作方式。」

    Stuff報導，擔心遭報復而不願具名的議會消息人士指出，王小龍這封信揭露中國政府如何監控紐西蘭人，並且一直在蒐集支持台灣人士的資訊。

    這些消息人士認為，中國正派人監控支持台灣的紐西蘭人所舉辦的活動。

    行動黨（ACT）國會議員麥克魯（Laura McClure）告訴Stuff：「中共無權決定紐西蘭國會議員跟誰會面。在中國，情況或許並非如此；但在紐西蘭，中國大使應該尊重我們國會的獨立性。」

    駐紐西蘭代表歐江安接受「郵報」訪問時說，王小龍對紐西蘭國會議員的騷擾行為，再次印證中國政府對紐西蘭的不當干預。

    歐江安強調，台灣是獨立的自由民主國家，舉辦國慶酒會邀各界一同慶祝理所當然。她指出，中方持續以威嚇手段企圖阻止紐西蘭各界與台灣往來，不僅反映出中國共產黨威迫式外交，也揭露其體制深層的不安與恐懼。

    「郵報」4日刊登紐西蘭前國會議員歐康納（Simon O'Connor）及華爾（Louisa Wall）聯名投書，抨擊中國做法已非外交作為，而是恐嚇；王小龍高舉「一中原則」，意在向紐西蘭國會議員施壓，要求他們接受中國官方的詮釋，而非紐西蘭自身的主權立場。

