進一步去俄羅斯化 烏克蘭擬棄用「戈比」發行新貨幣

烏克蘭央行行長皮什尼說，烏克蘭擬發行新貨幣，取代銅板「戈比」。（路透）

烏克蘭中央銀行行長皮什尼（Andriy Pyshnyi）說，為了進一步「去俄羅斯化」，烏克蘭打算發行新的小面額貨幣，以取代具有蘇聯及俄羅斯色彩的銅板「戈比」（kopek）。

《路透》報導，烏克蘭在1996年發行了現行流通貨幣「荷林夫納」（hryvnia），但當時烏克蘭剛獨立不久，小面額貨幣仍沿用了蘇聯時期的名稱戈比（烏克蘭語稱為kopikya），而在當前俄烏戰爭的情勢下，烏克蘭政府有意回收戈比，以烏克蘭歷史貨幣名詞「沙赫」（shah）作為新發行貨幣的名稱。

請繼續往下閱讀...

沙赫在烏克蘭語中的意思是「一步」。皮什尼指出，在1917年到1921年的烏克蘭革命期間，市面上也曾流通名為沙赫的貨幣，「重點是，在（15個）前蘇聯加盟國當中，僅有3個國家保留了戈比這個名稱，俄羅斯、白俄羅斯還有烏克蘭。」

皮什尼強調：「我們應該最終完成……貨幣改革，除去與莫斯科的任何密切關係、任何關聯，因為我們有自己的（名稱）。現在是時候把它拿回來了。」

部分批評者質疑，在戰時國家預算已十分緊張的情況下，推動貨幣改革政策是否合適？皮什尼則解釋，這項改動不會有任何額外成本，市面上流通的戈比，會逐漸被「50沙赫」取代。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法