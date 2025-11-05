為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    進一步去俄羅斯化 烏克蘭擬棄用「戈比」發行新貨幣

    2025/11/05 21:03 即時新聞／綜合報導
    烏克蘭央行行長皮什尼說，烏克蘭擬發行新貨幣，取代銅板「戈比」。（路透）

    烏克蘭中央銀行行長皮什尼（Andriy Pyshnyi）說，為了進一步「去俄羅斯化」，烏克蘭打算發行新的小面額貨幣，以取代具有蘇聯及俄羅斯色彩的銅板「戈比」（kopek）。

    《路透》報導，烏克蘭在1996年發行了現行流通貨幣「荷林夫納」（hryvnia），但當時烏克蘭剛獨立不久，小面額貨幣仍沿用了蘇聯時期的名稱戈比（烏克蘭語稱為kopikya），而在當前俄烏戰爭的情勢下，烏克蘭政府有意回收戈比，以烏克蘭歷史貨幣名詞「沙赫」（shah）作為新發行貨幣的名稱。

    沙赫在烏克蘭語中的意思是「一步」。皮什尼指出，在1917年到1921年的烏克蘭革命期間，市面上也曾流通名為沙赫的貨幣，「重點是，在（15個）前蘇聯加盟國當中，僅有3個國家保留了戈比這個名稱，俄羅斯、白俄羅斯還有烏克蘭。」

    皮什尼強調：「我們應該最終完成……貨幣改革，除去與莫斯科的任何密切關係、任何關聯，因為我們有自己的（名稱）。現在是時候把它拿回來了。」

    部分批評者質疑，在戰時國家預算已十分緊張的情況下，推動貨幣改革政策是否合適？皮什尼則解釋，這項改動不會有任何額外成本，市面上流通的戈比，會逐漸被「50沙赫」取代。

