    嚇壞人！愛爾蘭小鎮「獅子出沒」 真相曝光眾人笑噴

    2025/11/05 20:56 即時新聞／綜合報導
    警方表示，所謂「獅子」其實只是一隻紐芬蘭犬。（圖截自Facebook／An Garda Síochána）

    愛爾蘭近日一段影片在社群媒體瘋傳，畫面中出現一隻疑似獅子的動物在林地出沒，引發民眾擔憂。不過，警方最新調查結果顯示，所謂的「獅子」其實只是一隻造型特別的紐芬蘭犬，民眾無須過度恐慌。

    綜合外媒報導，上週一段影片在社群媒體與WhatsApp流傳，畫面中有一隻大型動物走入克萊爾郡（Co Clare）芒特沙儂附近的林地，其外型宛如獅子，引起網友猜測與擔憂。甚至有部分網友認為事件是發生在米斯郡（Co Meath），讓「獅子出沒」的傳聞持續發酵。

    直到昨日基拉洛（Killaloe）警方在臉書發布聲明指出，影片中「獅子般的動物」其實是一隻名叫Mouse的紐芬蘭犬。警方強調，Mouse性格溫和，並非野生動物，民眾無須擔心。

    警方補充，Mouse之所以讓人誤認為獅子，是因為其毛髮經過特別修剪，尾巴末端保留長毛，頭部與頸部周圍則留有「鬃毛」造型，加上龐大的體型，使影片中的牠看起來與獅子相似。警方也幽默表示，Mouse對自己意外成為網路紅犬感到相當開心。

