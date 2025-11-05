為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    全球「國際聲譽」排名曝光 赫見台灣與德、法當鄰居

    2025/11/05 19:16 即時新聞／綜合報導
    國外網站排出全球60個主要經濟體的「國際聲譽」排名，台灣首次進入此榜單。示意圖。（法新社）

    國外網站排出全球60個主要經濟體的「國際聲譽」排名，台灣首次進入此榜單。示意圖。（法新社）

    知名數據網站「Visual Capitalist」日前根據品牌管理機構「名譽實驗室」（Reputation Lab）調查結果，列出全球60個主要經濟體的「國際聲譽」排名，台灣首次進入此榜單，且一上榜就位居22名。

    Visual Capitalist 10月26日發布這份調查結果排名，網站指出，這些數據來自名譽實驗室 RepCore Nations 2025 研究，他們向G7（加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國、美國）各國公民調查，讓他們對其他國家的信任度、欣賞度、敬重度及整體形象等方面的表現評分。

    排名中，瑞士仍然穩居第一，繼續以其長期的中立政策、優質的治理結構及高生活水準獲得全球好評。加拿大和挪威分別位列第二和第三，兩國在國際上的包容性及環保領導地位，也為其贏得了良好的聲譽。而四到十名分別是瑞典、芬蘭、丹麥、紐西蘭、日本、荷蘭、愛爾蘭。

    相較之下，美國在今年的排名出現了大幅下滑，從2024年排名第30位，跌至第48位。這一變化主要歸因於美國在貿易政策和國際合作方面的態度轉變，讓外界對其政治和國際關係的信任度產生疑慮；另外，中國仍維持在幾乎墊底的57名，名次沒有變動。而俄羅斯則連兩年在這分排名中位居最後一名。

    值得一提的是，這份榜單去年並沒有列入台灣，台灣今年是第一次被列入此「60個主要經濟體」名單，而且在排名中是位居中上游的第22名。往上兩名分別是20名的德國與21名的法國；往下則有23名的波蘭與24名的泰國。

    知名數據網站「Visual Capitalist」日前根據品牌管理機構「名譽實驗室」（Reputation Lab）調查結果，排出全球60個主要經濟體的國際聲譽排名。（取自Visual Capitalist）

    知名數據網站「Visual Capitalist」日前根據品牌管理機構「名譽實驗室」（Reputation Lab）調查結果，排出全球60個主要經濟體的國際聲譽排名。（取自Visual Capitalist）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播