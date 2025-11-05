全球「國際聲譽」排名曝光 赫見台灣與德、法當鄰居

國外網站排出全球60個主要經濟體的「國際聲譽」排名，台灣首次進入此榜單。示意圖。（法新社）

知名數據網站「Visual Capitalist」日前根據品牌管理機構「名譽實驗室」（Reputation Lab）調查結果，列出全球60個主要經濟體的「國際聲譽」排名，台灣首次進入此榜單，且一上榜就位居22名。

Visual Capitalist 10月26日發布這份調查結果排名，網站指出，這些數據來自名譽實驗室 RepCore Nations 2025 研究，他們向G7（加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國、美國）各國公民調查，讓他們對其他國家的信任度、欣賞度、敬重度及整體形象等方面的表現評分。

排名中，瑞士仍然穩居第一，繼續以其長期的中立政策、優質的治理結構及高生活水準獲得全球好評。加拿大和挪威分別位列第二和第三，兩國在國際上的包容性及環保領導地位，也為其贏得了良好的聲譽。而四到十名分別是瑞典、芬蘭、丹麥、紐西蘭、日本、荷蘭、愛爾蘭。

相較之下，美國在今年的排名出現了大幅下滑，從2024年排名第30位，跌至第48位。這一變化主要歸因於美國在貿易政策和國際合作方面的態度轉變，讓外界對其政治和國際關係的信任度產生疑慮；另外，中國仍維持在幾乎墊底的57名，名次沒有變動。而俄羅斯則連兩年在這分排名中位居最後一名。

值得一提的是，這份榜單去年並沒有列入台灣，台灣今年是第一次被列入此「60個主要經濟體」名單，而且在排名中是位居中上游的第22名。往上兩名分別是20名的德國與21名的法國；往下則有23名的波蘭與24名的泰國。

