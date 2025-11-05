向母校社團發賀電 高市早苗「帥氣缺席理由」擄獲一票迷弟妹

高市早苗近日致信祝賀母校輕音部創立60周年，並寫出自己的「缺席理由」，意外在日本社群引發轟動。（圖擷取自@kosukenaito 社群平台「X」、彭博資料照，本報合成）

日本史上第一位女首相高市早苗，除打破女性在日本政壇天花板吸引各界關注，她私下熱愛棒球、擅騎重機、死忠支持阪神虎、組重金屬樂團擔任鼓手的狂野一面，也被人津津樂道。近日，高市早苗致信祝賀母校社團周年慶，內文還出現非常帥氣的「缺席理由」，立即擄獲一票學弟妹與千萬網友！

綜合日媒報導，現年64歲的高市早苗，1984年從日本兵庫縣神戶大學畢業，大學主修經營數學，求學期間常騎著崎（Kawasaki）經典街車「Z400GP」，在大學與奈良老家之間往返；學習之餘，熱愛搖滾的高市早苗還加入了校內輕音樂部，並與朋友一起共組重金屬樂團，由她擔任帥氣的鼓手。

請繼續往下閱讀...

今年是神戶大學輕音樂部創部60周年，現任社團成員在11月1、2日準備了一系列紀念活動，包含在神戶Live音樂表演場地Chicken George展開演唱會、邀請社團畢業校友一同共襄盛舉等。活動期間，擔任樂團「高揚世界」（Koyosekai）鼓手的內藤皓介發文透露，輕音樂部有邀請上月剛成為首相的高市早苗，可惜對方因公務繁忙未能前來。

根據內藤皓介在個人社群平台X（前Twitter）分享的高市早苗寄賀電文章照片，她先是在文中祝賀社團創辦滿60周年，同時預祝學弟妹們舉辦的活動圓滿成功，也不忘展現自己對樂團演出的熱情：「我現在滿腦子，都是想立刻拿起鼓棒、趕去Chicken George的衝動，可惜繁忙的外交行程讓我無法成行。」

高市早苗還提到，雖然她相當懷念青春時代的樂團時光，但也謹記自己現在是肩負領導國家重任的首相，尤其在推動外交與國政方面，必須不容片刻延誤，要以堅定的決心持續前進，為日本開拓未來。看完高市早苗坦言無法出席的原因，內藤皓介直呼「超酷！」，另透露他舉辦過如此多場演出中，第一次收到日本首相的賀電。

文章吸引超過1200多萬人次瀏覽，同校學弟妹與網友們紛紛讚嘆，「心被震撼了」、「玩音樂要一輩子」、「不愧是神戶大學的驕傲」、「這份體貼會成為後輩一生的寶藏」、「想看總理大臣在會場使出牙齒彈吉他」、「如此溫暖的話語，讓我成為她的粉絲了」、「明明工作很忙，仍會貼心回應母校學弟妹，難怪備受年輕人支持」、「即便無法親臨現場，她也在名為『日本的未來』舞台上傾注了全部心血」。

事後內藤皓介還補充，大約在20年前，他還在參加輕音樂部社團活動時，社團每年定期表演都會收到高市早苗的賀電。另外，內藤皓介今年很榮幸與高市早苗同一世代的社員演出，讓他相當期待未來有一天，高市早苗能再次帶著鼓棒回到母校上台演出。

相關新聞請見：

賀道奇連霸！日網發現高市早苗PO文 「暗藏1句話」全笑翻

日本準首相是重金屬Rocker！ 高市早苗愛飆重機 老公猜拳輸了冠妻姓

就讀兵庫縣神戶大學的高市早苗，求學期間曾與朋友一起共組重金屬樂團，當時她擔任帥氣的鼓手。（圖擷取自社群平台「X」）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法