「拒絕川普」！民主黨地方選舉大獲全勝 共和黨坦言受兩大教訓

美國民主黨經過一年前大選慘敗後，在4日的四場地方選舉和公投大獲全勝，除了紐約市長，民主黨也贏得維吉尼亞州、新澤西州州長選舉，另外在民主黨重鎮加州，為了反制共和黨國會選區重劃而提出的公投也過關，讓民主黨有機會在該州多贏得幾個國會席次。

民主黨的史班伯格（Abigail Spanberger）、薛瑞爾（Mikie Sherrill）4日分別贏得維吉尼亞州和紐澤西州州長選舉。經過數月來經濟動盪和已經持續5週的聯邦政府停擺，兩人的選戰都主打「錢包」議題：降低生活成本、擴大育兒照顧以及恢復穩定。在加州，選民也以贊成票兩倍於反對票的比率，通過州長紐松（Gavin Newsom），為反制共和黨執政的德州通過有利於共和黨國會選區，而提出同樣旨在選區重劃的「第50號提案」。

加上紐約市長選舉，這四場地方選舉結果都迅速明朗。另外，民主黨也在賓州最高法院3席法官的續任選舉稱勝。就連爆出曾傳對政治對手「開兩槍」威脅簡訊醜聞的維吉尼亞州檢察長民主黨候選人瓊斯（Jay Jones）也贏了。

4日的地方選舉結果呈現出，經過一年前川普橫掃所有搖擺州、還侵蝕民主黨傳統大本營的痛徹心扉挫敗後，民主黨看來至少多少重新抬起頭來，並且找回與選民的連結。《彭博》報導指出，這次非大選年選舉，一部分是對川普的公投，一部分是試水溫，也有一部份具有指引、甚至跳板意義。

前白宮幕僚長、駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）說，「今晚的故事是對總統的拒絕」，「不論你走到哪，那裡的民主黨人都表現出這一點」。曾在去年大選被視為川普可能的副手人選、明年準備角逐俄亥俄州州長的拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）坦言，對共和黨來說有兩大教訓，「一個是我們需要著重人民生活的可負擔能力，讓美國夢是負擔得起的；第二，摒棄身分認同政治，這不適合共和黨」。

