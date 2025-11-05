為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    法國與伊朗換囚「2換1」 2師觀光被當間諜獲釋仍遭監控

    2025/11/05 19:09 編譯張沛元／綜合報導
    遭伊朗關押3年多的2名法國人4日晚間透過換囚談判得以獲釋。圖為1名巴黎路人今年5月7日行經街頭懸掛的這2名法國人的照片。（路透）

    值此伊朗與西方關係敏感且於日前重遭聯合國制裁之際，伊朗與法國5日宣布換囚，伊朗釋放2名被關押3年多的法國人，法國則釋放今年初逮捕1名伊朗女性。

    伊朗5日說，今年2月在法國被捕的40歲伊朗公民艾斯梵狄亞里（Mahdieh Esfandiari），已被移送到伊朗駐巴黎大使館。艾斯梵狄亞里是因為被控在社群媒體上鼓吹恐怖主義而被捕。伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）說，艾斯梵狄亞里現已獲釋，目前人在伊朗駐巴黎大使館，盼能於審判結束後返回伊朗。

    40歲的艾斯梵狄亞里生於伊朗，畢業於法國里昂大學，自2018年起住在法國，從事翻譯工作。

    阿拉奇還告訴伊朗國營媒體，2名法國人因「伊斯蘭赦免」於4日晚間獲釋，目前人在法國駐德黑蘭大使館。伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）在聲明中稱這2名法國人是被「有條件釋放」，承案法官已批准2人交保；但在司法程序進入下一階段前，這2人仍將被監控。

    法國總統馬克宏4日證實，獲釋的2名法國人是柯勒（Cecile Kohler）與巴里斯（Jacques Paris）；他對此結果深感「如釋重負」，並稱法國仍正與伊朗談判，以確保這2人能「盡快」返回法國。法國駐伊朗大使寇沙爾（Pierre Cochard）說，柯、巴2人5日一早已與馬克宏視訊通話，感謝馬克宏協助讓他們獲釋。

    41歲的柯勒與72歲的巴里斯皆為教師，其中巴里斯已退休，2人在2022年5月結束伊朗之旅時，因間諜罪名被捕，然其家人稱這趟伊朗行純屬觀光。

    柯、巴是諸多被伊朗擄人勒贖的其中2名歐洲人。倡議人士與法國等若干西方國家說，德黑蘭當局藉由扣人來脅迫西方國家讓步。

