中國對美企暫停制裁與管制出口1年 21家涉對台軍售

中國商務部今天宣布，11月10日起暫停對22家美國公司列入不可靠實體清單實施相關措施一年；暫停對31家美國實體實施出口管制1年。（擷取自中國商務部網站）

美中達成貿易戰休兵一年共識後，中國商務部今天宣布，11月10日起暫停對22家美國公司列入不可靠實體清單實施相關措施一年；暫停對31家美國實體實施出口管制1年。在此之前，其中21家美國公司被指涉及對台軍售列入不可實體清單制裁。

中國商務部官網5日傍晚發布「答記者問」新聞稿，作以上宣布。

中國商務新聞發言人表示，不可靠實體清單工作機制於2025年3月4日和4月4日發布公告，將一批美國實體列入不可靠實體清單，採取相應措施。為落實中美吉隆坡經貿磋商共識，中方決定自2025年11月10日起，繼續暫停4月4日公告相關措施1年，停止3月4日公告相關措施。中國企業可申請與上述實體進行交易，不可靠實體清單工作機制將依法進行審核，對符合條件的申請予以批准。

根據中國商務部相關公告，3月4日有11家美國公司被列入不可靠實體清單，4月4日又有11家美國公司被列入不可靠實體清單，其中21家被指參與對台軍售，或與台灣展開軍事技術合作，因此被禁止在中國境內新增投資、從事與中國有關的進出口活動。

中國商務新聞發言人今天同時宣布，3月4日和4月4日分別發布2025年第13號和21號公告，合計將31家美國實體列入出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項。為落實中美吉隆玻經貿磋商共識，中方決定自2025年11月10日起，對第13號公告的15家美國實體停止上述相關措施；對第21號公告的16家美國實體繼續暫停上述相關措施1年。

中國商務新聞發言人指出，出口經營者如需向上述實體出口兩用物項，應當根據中國「兩用物項出口管制條例」相關規定向商務部提出申請，商務部將依法依規進行審查，符合規定的將准予許可。

3月4日被中國商務部列入不可靠實體清單的10家美企，包括特科姆公司（TCOM,Limited Partnership）、搖桿舵公司（Stick Rudder Enterprises LLC）、特勵達．布朗工程公司（Teledyne Brown Engineering,Inc.）、亨廷頓．英格爾斯工業公司（Huntington Ingalls Industries Inc.）、S3航空防務公司（S3 AeroDefense）、立方公司（Cubic Corporation）、文本礦公司（TextOre）、ACT1聯邦公司（ACT1 Federal）、埃克索維拉公司（Exovera）、扁平地球管理公司（Planate Management Group）。

4月4日被中國商務部列入不可靠實體清單的11家美企，包括斯凱迪奧（Skydio Inc.）、BRINC無人機公司（BRINC Drones）、紅色六方案公司（Red Six Solutions）、賽尼克斯公司（SYNEXXUS）、火風暴實驗室公司（Firestorm Labs）、奎托斯無人機系統公司（Kratos Unmanned Aerial Systems）、浩劫人工智慧公司（HavocAI）、尼羅斯科技公司（Neros Technologies）、多莫戰術通信公司（Domo Tactical Communications）、急速飛行公司（Rapid Flight LLC）、波音子公司Insitu。

