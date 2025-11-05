高市早苗「工作X5」 入圍日本年度流行語

日本首相高市早苗自就任以來，在內政外交方面頻頻出擊，展現出她「工作、工作、工作、工作再工作」的宣言，這句話也入圍日本今年的流行語。（美聯社）

上任才滿2週的日本首相高市早苗，她在當選自民黨總裁後所說的「工作、工作、工作、工作再工作」，入選了今年日本的流行語大賞，這也是繼2015年前首相安倍晉三的「一億總活躍社會」之後，相隔10年再次有首相語錄入選。

「現代用語的基礎知識選2025T＆D保險集團新語・流行語大賞」今天公布30句流行語入圍名單，預定12月1日揭曉前10名。

高市早苗在10月4日當選自民黨總裁後的致詞中，連講了5次工作，她表示，為了要讓國家重新振作，她會像拉車的馬一樣努力工作，「拋棄所謂『工作與生活平衡』這句話，工作、工作、工作、工作再工作」。

高市的發言雖然引來部分媒體的批評，但她上任之後馬上全力投入內政外交，尤其在短短一週內出席東協峰會、會見美國總統川普、出席亞太經合會峰會、與南韓總統李在明並與中國國家主席習近平會談，真的體現了她「工作再工作」的拚勁，民調支持暴增到8成以上，就一位上任才2週的首相而言，她的語錄馬上入圍年度流行語，也反映出她受到的高度支持與關注。

今年入圍的流行語還有「傳統媒體」（Old media），日本的電視與報紙等傳統媒體，從去年美國總統選舉，到今年的日本參院選舉及自民黨總裁選舉，評論大都與民意相左，預測也與結果相去甚遠，反而是網路社群平台相對活躍，傳統媒體的公信力面臨了崩潰的危機。

另外，包括日本政府釋出儲備米的「古古古米」，還有熊害嚴重的「緊急獵槍出動／熊害」、「川普關稅」等社會政經議題也入列。

流行文化的日本今年話題電影「國寶」、源自預言漫畫我所看到的未來「7月5日」、香港設計師龍家昇設計的玩偶「拉布布」、日本今年流行的四川「麻辣燙」，以及自源自社群平台X的跑步貓頭鷹迷因照的「嘿喔嘿喔」等。

