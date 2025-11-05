以色列部長開第一槍！怒嗆紐約新科市長是「哈瑪斯支持者」

以色列僑民事務暨反猶太主義防制部長奇克利（Amichai Chikli）。（彭博資料照）

紐約市選出史上第一位穆斯林市長，立即掀起以色列的強烈反彈。根據《法新社》報導，以色列僑民事務暨反猶太主義防制部長、右翼的奇克利（Amichai Chikli）5日對紐約新科市長曼達尼（Zohran Mamdani）發動猛烈抨擊，怒嗆其為「哈瑪斯支持者」，並呼籲紐約的猶太人應考慮搬家到以色列。

奇克利在其社群平台X上寫道：「這座曾經是全球自由象徵的城市，已將其鑰匙交給了一名哈瑪斯支持者。」他接著發表了更具煽動性的言論，稱曼達尼的觀點，「與25年前謀殺了3000名自己人民的聖戰狂熱分子相去不遠」，矛頭直指2001年蓋達組織（Al-Qaeda）對紐約與華府發動的911恐怖攻擊。

曼達尼批以「種族隔離」惹議

現年34歲的曼達尼，長期以來是巴勒斯坦事業的堅定支持者。他對以色列的立場，包括曾稱其為「種族隔離政權」，並將加薩戰爭定調為「種族滅絕」，引發了猶太社群部分人士的憤怒。不過，報導也指出，曼達尼在近幾個月，也曾多次公開譴責反猶太主義，以及他自身所遭受的伊斯蘭恐懼症。

奇克利的攻擊路線，與美國國內保守派及總統川普對曼達尼的抨擊如出一轍。川普在選前最後一刻，便曾在其社群平台上直呼曼達尼為「仇恨猶太人者」。

