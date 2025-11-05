為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    俄軍發最後通牒！籲烏東兩大城守軍投降 駁澤倫斯基樂觀說法

    2025/11/05 17:59 編譯陳成良／綜合報導
    烏克蘭砲兵於10月15日，在頓內茨克地區的前線重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）附近，操作榴彈砲向俄軍陣地開火。俄羅斯5日宣稱，駐守在該城的烏軍已陷入包圍。（路透）

    烏克蘭砲兵於10月15日，在頓內茨克地區的前線重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）附近，操作榴彈砲向俄軍陣地開火。俄羅斯5日宣稱，駐守在該城的烏軍已陷入包圍。（路透）

    根據《路透》5日報導，俄羅斯國防部當天對駐守在烏克蘭東部兩大重鎮——波克羅夫斯克（Pokrovsk）與庫皮揚斯克（Kupiansk）的烏克蘭部隊發出公開通牒，宣稱他們已被包圍，若想存活，除了投降別無他法。此舉不僅直接反駁了烏克蘭總統澤倫斯基日前的樂觀評估，也凸顯了俄軍戰術的轉變。

    報導指出，俄軍已揚棄過去針對其他城市採用的正面強攻，改採「鉗形攻勢」（pincer movements），試圖從兩翼包圍這兩座城市的烏軍。同時，俄軍還利用高度機動的小型部隊與無人機，滲透到烏軍戰線後方，破壞其後勤補給並製造混亂。俄羅斯的軍事部落客將此戰術創造的戰場，形容為一個雙方都無法完全控制、但烏克蘭極難防禦的「灰色地帶」。

    反駁澤倫斯基 稱烏軍已陷「包圍圈」

    俄國防部的聲明，直接反駁了烏克蘭總統澤倫斯基3日的說法。澤倫斯基當時表示，烏軍正在清剿庫皮揚斯克市內僅存的60名俄軍。對此，俄國防部稱，當地的烏克蘭部隊已陷入其所謂的「大鍋」（cauldrons，即包圍圈），處境正迅速惡化，除了主動投降外，「沒有任何機會可以自救」。

    在這場二戰以來歐洲最致命的戰爭已進行近4年之際，俄羅斯正試圖奪取整個頓巴斯（Donbas）地區，並在哈爾科夫（Kharkiv）與聶伯彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）地區持續推進。俄軍聲稱目前已控制超過19%的烏克蘭領土；而親烏克蘭的地圖資料則顯示，俄羅斯光是今年以來，就已佔領了超過3400平方公里的烏克蘭領土。

