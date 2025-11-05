為移民政策槓上川普！波士頓台裔市長吳弭輕鬆連任

美國波士頓台裔市長吳弭 （Michelle Wu）4日連任成功。（美聯社）

美國麻薩諸塞州波士頓市（Boston）4日舉行市長選舉，民主黨籍、現任台裔市長吳弭（Michelle Wu）毫無懸念地成功連任。

綜合外媒報導，吳弭在本屆選舉中以同額競選方式連任，再次獲得波士頓市民的壓倒性支持。今年9月，由於對手喬許．克拉夫特（Josh Kraft）初選得票未過門檻而遭淘汰，她幾乎自動獲得第二任期。

這場「無懸念的勝利」象徵波士頓市民對其政策與施政方向的肯定，但新任期的政治挑戰恐將更加艱鉅，尤其是在移民政策以及「庇護城市」（Sanctuary City）上與聯邦政府接連發生摩擦。

波士頓是美東最早宣布「庇護城市」政策的大城市之一，多年來堅持拒絕與美國移民與海關執法局（ICE）合作，強調不會因移民身分而拘捕或通報居民。然而，這項立場讓吳弭成為聯邦政府的批評對象。

在川普政府重返白宮後，美國司法部（DOJ）於9月4日正式對波士頓市及吳弭提起訴訟，指控庇護政策違反聯邦法律。司法部長邦迪（Pam Bondi）在聲明中表示：「波士頓是全美最嚴重的庇護城市違規者之一，吳市長的政策削弱執法，讓非法移民得以逃避司法制裁。」

面對訴訟與政治壓力，吳弭選擇強硬回應，「波士頓是蓬勃發展的社區，也是新英格蘭地區的經濟與文化核心，更是全美最安全的城市之一。現任政府執意攻擊我們的社區，只為推進威權式的政治議程。這是我們的城市，我們會全力捍衛法律與自治權。」

