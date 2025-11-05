採購大革命！五角大廈擬變身「國防創投」 投資軍火商加速武器研發

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）本週將向國防工業高層，發表題為「自由的兵工廠」（The Arsenal of Freedom）的演說，闡述其武器採購改革理念。（法新社）

根據《彭博》4日取得的五角大廈備忘錄草案，美國國防部正準備對牛步化的武器採購體系，進行一場顛覆性的改革，此舉可能標誌著美軍採購體系自冷戰以來最大規模的變革。計畫核心是讓五角大廈扮演類似「國防創投」的角色，直接對國防企業進行投資、提供補助、貸款與採購承諾，以加速武器開發。

報導指出，這項改革計畫將現有的「國防採購系統」，更名為更具戰鬥氣息的「戰鬥採購系統」（Warfighting Acquisition System）。最吸引業界眼球的，是將新設一個「經濟國防部隊」（Economic Defense Unit），並在180天內提出一套全新的合約指導方針與商業化合約手冊，五角大廈將據此，以補助、貸款選項、採購承諾與直接投資等方式，向企業挹注資金。

此舉旨在打破過去數百億美元國防預算，主要由波音（Boeing）、洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）等傳統軍工巨擘壟斷的局面，吸引如Anduril等科技新創公司，挑戰現有格局。

為求速度 備忘錄稱將規避環保、簡化測試

然而，這項大膽的改革也充滿爭議。備忘錄明確指出，新計畫將優先考慮加速採購，並在可能的情況下，規避「環境與其他合規要求」。更引發疑慮的是，備忘錄強調需要「簡化測試與評估要求」，這呼應了國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）先前計畫削減五角大廈獨立「作戰測試與評估辦公室」人力的舉動，引發了民主黨與部分共和黨人對武器可靠性的擔憂。

備忘錄也為此項改革，訂下了極其緊迫的時間表，包括要求各軍種在60天內提出執行計畫。彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）的資深國防分析師桑德斯（Wayne Sanders）對此表示質疑，認為「考量到所需的大量資訊與數據，這些時程目標可能過於雄心勃勃」，並直言「根據過往經驗，這些時程將無法維持。」

五角大廈並未立即對此備忘錄草案的置評請求做出回應。但外界預期，防長赫格塞斯將在本週五（7日），向國防工業高層發表題為「自由的兵工廠」（The Arsenal of Freedom）的演說時，闡述備忘錄中的改革理念。此備忘錄內容早前已由政治新聞網站《Politico》率先披露。

