    首頁 > 國際

    大阪世博TECH WORLD館推文3000萬點閱 日網友：原來是台灣！

    2025/11/05 17:01 駐日特派員林翠儀／東京5日報導
    我國駐日代表處官方社群平台X，上月14日在大阪世博閉幕後推文感謝參觀「TECH WORLD館」的遊客和工作人員，短短的1則推文竟然有高達3022.5萬人點閱。圖為Tech world館舉辦閉幕儀式。（資料照）

    我國駐日代表處的官方社群平台X，上月14日在大阪世博閉幕後，推文感謝參觀「TECH WORLD館」遊客和工作人員，並期待未來於台灣再相會。結果短短的1則推文竟然有高達3022.5萬人點閱，還有日本網友說「終於不藏了」。

    由玉山數位科技株式會社策劃的TECH WORLD館，以「生命、自然及科技」3大主題劇場，以及AI藝廊、蘭花走廊和螢火蟲小徑等參觀路徑連結，並透過最新科技展演台灣的玉山、嘉明湖和台灣杉等島嶼風景、國寶藝術品及晶圓科技等，在大阪世博獲得好評，拿下了「最佳展覽或展示獎」（Best Exhibit or Display）銅獎。

    礙於政治的問題，雖然官方非常低調，但參觀者大都心領神會，世博閉幕後，駐日代表處推文突然湧入大量日本網友留言，很多網友都說看了展覽後好想到台灣旅遊；也有網友說所有的場館中，只有TECH WORLD館在雨天會出借雨傘，非常感激工作人員親切的接待；還有網友看到推文才赫然發現「原來是台灣」。

    駐日代表處的X追蹤數不到10萬人，但這則推文竟有超過3000萬人次查看，AI解釋原因可能是TECH WORLD以民間企業身分參展而非官方台灣館，卻在閉幕貼文「期待台灣再相會」間接透露台灣身分。這一「未明說」的設定引發X上熱議（如「TECH WORLD是台灣？」）激起好奇心，帶動查看人數。

