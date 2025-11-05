為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    魯拉稱若美巴關稅談判無進展 將親自致電川普

    2025/11/05 16:46 編譯謝宜哲／綜合報導
    巴西總統魯拉表示，如果近期內與美國就關稅問題進行的談判沒有取得進展，他將親自致電美國總統川普。（路透）

    巴西總統魯拉4日表示，如果近期內與美國就關稅問題進行的談判沒有取得進展，他將親自致電美國總統川普。

    根據《美聯社》報導，第30屆聯合國氣候峰會（COP30）11月10日將在亞馬遜城市貝倫展開，於11月21日結束。魯拉4日指出，若COP30結束後，他的談判代表和川普的談判代表還沒有安排會晤，他會致電川普。

    魯拉強調，他的主要談判代表為巴西副總統阿爾克明（Geraldo Alckmin）和財政部長哈達德（Fernando Haddad），他們都渴望與美國進行進一步的會談。

    魯拉聲稱，他有川普的電話號碼，川普也知道他的電話號碼，他打電話給川普不存在任何問題。魯拉還說，他去紐約或華盛頓討論關稅都沒問題，他也希望川普來巴西沒有問題。

    魯拉表示，巴西和美國是西方世界最大的民主國家。巴西和美國越互相尊重，在世界面前越友好相處，對兩國就越有利。

    川普為力挺極右派盟友、巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro），7月引用打擊外國侵犯人權和貪腐行為的「全球馬格尼茨基人權問責法」，制裁負責審理波索納洛涉嫌策劃政變案的巴西聯邦最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes），並簽署行政命令將巴西關稅升高到50％。

