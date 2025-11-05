勝選之夜嗆川普! 新科紐約市長曼達尼：放馬過來

紐約市長當選人曼達尼（Zohran Mamdani），4日晚間在布魯克林的勝選晚會上，向支持者揮手致意。（法新社）

紐約市新科市長、34歲的民主黨籍左翼新星曼達尼（Zohran Mamdani），在勝選當晚立即向總統川普公開叫陣。路透報導，曼達尼在對支持者的勝選演說中，高調向川普喊話，為未來3年紐約市與白宮之間可預見的激烈鬥爭，正式揭開序幕。

在被宣布勝選後不久，曼達尼對著現場狂熱的支持者說：「唐納·川普，我知道你在看，我有句話要送你：放馬過來！（Turn the volume up!）」他接著誓言，將對抗這位與紐約市關係密不可分的79歲共和黨籍總統。「如果說有誰能向被川普背叛的國家，展示如何擊敗他，那就是這個讓他崛起的城市。」

曼達尼說：「如果要讓一個獨裁者感到恐懼，那就是瓦解讓他得以累積權力的社會條件。」

川普選前威脅斷金援、貼共產黨標籤

在選前，川普便已多次將總統的巨大權力，對準政治對手。他不僅威脅，若身為民主黨籍社會主義者的曼達尼當選，將可能扣留聯邦對紐約市數十億美元的資金，更在上週日的電視採訪中，為共和黨攻擊民主黨的路線預作鋪陳，稱「如果你讓一個共產黨員治理紐約，你只是在浪費送去那裡的錢。」

報導指出，曼達尼的勝利，是民主黨在川普重返白宮9個月後，首次重大選舉中的一系列勝利之一。民主黨在週二的選舉中，橫掃了紐約市長、維吉尼亞州與紐澤西州州長等三場關鍵選戰，不僅催生了新一代的領導人，也為在明年國會期中選舉前士氣受挫的民主黨，注入了全新的動力。

