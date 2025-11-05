為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    日本今年熊害嚴重 陸上自衛隊馳援秋田縣捕熊

    2025/11/05 16:40 編譯張沛元／綜合報導
    應當地政府要求，日本陸上自衛隊5日派員前往秋田縣協助捕熊。圖為上月7日監視器畫面拍攝到有1頭熊在群馬縣沼田市的1家超市內逛大街。（法新社）

    在地方政府請求支援以因應接連不斷的熊襲擊事件後，日本陸上自衛隊5日與秋田縣政府達成協議，派兵前往東北秋田縣山區協助捕熊。

    秋田縣5日與日本陸上自衛隊第9師團簽署合作捕熊協議，自衛隊將負責運送、架設與檢查與捕熊專用的箱式陷阱，但不會對熊動武，獵殺任務由訓練有素、配備有更適當武器的獵人負責。日本時間5日午後，15名身穿防彈衣與備有大型地圖、搭乘軍車與數輛吉普車的陸自隊員，已進駐秋田縣鹿角市。

    鹿角市當地居民過去數週來一直被告知要避開包圍該市的密林、天黑後不要外出，以及隨身攜帶熊鈴，以嚇阻可能接近民宅企圖覓食的熊。根據日本環境省，自今年4月以來，全日本已發生超過100起熊襲事件，造成破紀錄的12人死亡；其中2/3死亡事件發生在秋田縣與附近的岩手縣。

    「市民每天都覺得危險，」鹿角市市長笹本真司在會見首批前來協助捕熊的陸自隊員後說。笹本還說，熊害已影響民眾生活，迫使民眾停止外出或取消活動。根據秋田縣政府，今年當地的熊目擊事件增加6倍，達超過8000起，秋田縣知事因此在上週向日本自衛隊求援。

    根據這項持續到本月底的合作捕熊協議，陸自隊員在協助人口約3萬、以溫泉、美景與蘋果聞名的鹿角市捕熊後，將轉往同縣的大館市與北秋田市馳援。

