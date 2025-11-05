空拍畫面曝！ 海鷗颱風重創宿霧 死亡人數飆至92人

海鷗颱風重創菲律賓宿霧，目前已知92人死亡。（美聯社）

菲律賓中部島嶼宿霧（Cebu）9月底剛經歷規模6.9的強震，近日遭受海鷗颱風侵襲，強風暴雨摧毀大量民宅，景象怵目驚心。隨著災情持續擴大，目前已知近百人罹難，數十萬人流離失所。

根據《CDN》報導，截至今（5）日下午，光是宿霧省死亡人數就已攀升至92人。其中，利洛安（Liloan）市長弗拉斯科（Aljew Frasco）證實，光是該市就有至少35人死亡；而在鄰近的西內格羅斯省（Negros Occidental）則傳出至少13人死亡、31人失蹤。省長拉克森（Eugenio Jose Lacson）指出，多數死者是因洪水暴漲溺斃或被倒塌樹木壓死。

宿霧多地目前仍一片混亂。暴雨與強風造成大規模斷水斷電，汽車被沖上屋頂、街道遍布殘骸，不少家庭暫時棲身於臨時收容中心。當地媒體形容，「海鷗」帶來的破壞如同戰場，許多社區在短短幾小時內被徹底摧毀。

臉書粉專「The Roamer」也分享 ，海鷗颱風襲擊宿霧省康索拉西翁（Consolacion）後的空拍景象 ，強調「這幅畫面提醒著我們，為何防災準備與社區應對如此重要。」

