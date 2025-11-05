為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    海鷗颱風橫掃宿霧「語言學校斷水斷電」 台灣學生狂買行動電源苦撐

    2025/11/05 16:08 即時新聞／綜合報導
    菲律賓宿霧遭海鷗颱風侵襲，災情慘重。（美聯社）

    菲律賓中部近日遭颱風「海鷗」（Kalmaegi）重創，至少造成66人死亡、逾34萬人流離失所。重災區宿霧（Cebu）滿目瘡痍，道路被瓦礫覆蓋、房屋嚴重毀損，當地電力與供水系統幾乎中斷。除了當地居民，許多在宿霧就讀語言學校的台灣學生也受到波及，停課、停電、停水讓語言學習與海外生活陷入混亂。

    在宿霧市區念語言學校的侯同學表示，颱風當晚狂風暴雨，學校緊急宣布停課兩天，目前為止還沒恢復正常。雖然學校及特定地區已恢復電力，但部分老師的家也在風災中受損，無法正常到校，讓他不禁擔憂，「真不知道何時能恢復正常上課」。

    另一名同樣就讀宿霧語言學校的鐘同學則說，在接獲颱風警報後，他和同學趕緊前往商場搶購行動電源，以維持基本通訊，同時也買了不少物資應對此次風災。幸好學校在山丘上、地勢較高，災情不算太嚴重，但停電太頻繁，電器幾乎用不了，只能在宿舍運動或看劇打發時間。

    宿霧語言學校的台灣學生特地購買行動電源，度過海鷗颱風造成的停電狀況。（鐘同學提供）

