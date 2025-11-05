美沙F-35軍售案傳重大進展 五角大廈放行初審 恐踩以色列紅線

沙烏地阿拉伯尋求採購F-35戰機，若軍售案獲准，將打破以色列作為中東地區唯一擁有此款先進戰機的獨家地位。（路透資料照）

根據路透4日引述兩名知情人士的獨家報導，川普政府正考慮向沙烏地阿拉伯出售多達48架F-35匿蹤戰機，這筆數十億美元的潛在軍售案，據稱已清除五角大廈一道關鍵的內部政策障礙。此舉若最終成真，將是美國中東政策的重大轉變，並可能衝擊以色列在該地區的絕對軍事優勢。

報導指出，華府在中東的武器銷售，長期遵循一項不成文的國策，即確保以色列維持「質的軍事優勢」（Qualitative Military Edge, QME），確保以色列能獲得比周邊阿拉伯國家更先進的美製武器。F-35被認為是全球最先進的戰機，具備躲避敵方偵測的匿蹤能力。近十年來，以色列一直是中東地區唯一擁有並已部署多個F-35中隊的國家。

一名美國官員與另一名熟悉談判的消息人士透露，沙烏地阿拉伯今年稍早直接向川普總統提出請求，希望購買足以組建兩個中隊的48架F-35。五角大廈的政策部門已就此案研究數月，目前案件已推進至國防部長層級。不過，官員也強調，最終決定尚未做出，此案仍需經過內閣、總統川普本人的簽字批准，並正式通知國會等數道程序。

川普力推對沙軍售 旨在反制伊朗

沙烏地阿拉伯是美國武器的最大買家，尋求購買F-35以現代化其空軍，並反制來自伊朗等區域威脅。川普總統自重返白宮後，便將對沙烏地軍售列為優先事項。然而，此軍售案也可能面臨國會的嚴格審查，部分議員在2018年沙國記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遇害案後，對深化與利雅德的軍事合作仍抱持警惕態度。

