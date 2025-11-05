為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美沙F-35軍售案傳重大進展 五角大廈放行初審 恐踩以色列紅線

    2025/11/05 15:54 編譯陳成良／綜合報導
    沙烏地阿拉伯尋求採購F-35戰機，若軍售案獲准，將打破以色列作為中東地區唯一擁有此款先進戰機的獨家地位。（路透資料照）

    沙烏地阿拉伯尋求採購F-35戰機，若軍售案獲准，將打破以色列作為中東地區唯一擁有此款先進戰機的獨家地位。（路透資料照）

    根據路透4日引述兩名知情人士的獨家報導，川普政府正考慮向沙烏地阿拉伯出售多達48架F-35匿蹤戰機，這筆數十億美元的潛在軍售案，據稱已清除五角大廈一道關鍵的內部政策障礙。此舉若最終成真，將是美國中東政策的重大轉變，並可能衝擊以色列在該地區的絕對軍事優勢。

    報導指出，華府在中東的武器銷售，長期遵循一項不成文的國策，即確保以色列維持「質的軍事優勢」（Qualitative Military Edge, QME），確保以色列能獲得比周邊阿拉伯國家更先進的美製武器。F-35被認為是全球最先進的戰機，具備躲避敵方偵測的匿蹤能力。近十年來，以色列一直是中東地區唯一擁有並已部署多個F-35中隊的國家。

    一名美國官員與另一名熟悉談判的消息人士透露，沙烏地阿拉伯今年稍早直接向川普總統提出請求，希望購買足以組建兩個中隊的48架F-35。五角大廈的政策部門已就此案研究數月，目前案件已推進至國防部長層級。不過，官員也強調，最終決定尚未做出，此案仍需經過內閣、總統川普本人的簽字批准，並正式通知國會等數道程序。

    川普力推對沙軍售 旨在反制伊朗

    沙烏地阿拉伯是美國武器的最大買家，尋求購買F-35以現代化其空軍，並反制來自伊朗等區域威脅。川普總統自重返白宮後，便將對沙烏地軍售列為優先事項。然而，此軍售案也可能面臨國會的嚴格審查，部分議員在2018年沙國記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遇害案後，對深化與利雅德的軍事合作仍抱持警惕態度。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播