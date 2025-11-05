美UPS貨機空難引發石油回收廠二次爆炸 死傷增至7死11傷

載有3人的UPS大型貨機4日在路易斯維爾機場起飛時因不明原因墜毀，波及周圍多個建築，除了機上3人罹難外，也波及地面，造成至少7死11傷。（美聯社）

一架載有3人的UPS大型貨機4日在肯塔基州路易斯維爾（Louisville）機場起飛時因不明原因墜毀，波及周圍多個建築，除了機上3人罹難外，也波及地面，造成至少7死11傷，目前還有人失蹤，死亡數恐攀升。

綜合外媒報導，一架載有3人的UPS大型貨機起飛後不久不明原因墜毀，失事貨機對附近多家企業造成了嚴重破壞，包含附近一棟汽車零件公司所在的建築物、石油回收廠，造成石油回收廠二次爆炸，超過百名消防員努力控制火勢。

肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）在記者會中表示，目前已知至少有7人死亡、11人受傷，多人傷勢嚴重，地面也有多人失蹤，隨著火勢逐漸控制，將逐格搜尋失聯民眾，預計罹難者人數恐再攀升。

UPS對週二發生的事故「深感悲痛」，聲明強調正積極配合國家運輸安全委員會對事故的調查，並與聯邦航空管理局保持密切聯繫，共同開展應對工作。

