    首頁 > 國際

    美政府關門第36天破紀錄！兩黨惡鬥癱瘓國家 數十萬人恐斷炊

    2025/11/05 15:07 編譯陳成良／綜合報導
    美國政府關門創下史上最長紀錄，華府國會山莊前的紅綠燈亮起紅燈，象徵政府運作陷入停頓。（彭博）

    美國政府關門創下史上最長紀錄，華府國會山莊前的紅綠燈亮起紅燈，象徵政府運作陷入停頓。（彭博）

    美國聯邦政府關門危機5日進入第36天，打破歷史紀錄，成為美國史上最長的一次政府停擺。由於白宮與國會民主、共和兩黨在健保補貼議題上僵持不下，談判完全凍結，導致數十萬聯邦雇員持續被迫放無薪假，多項攸關民生的重要公共服務也面臨癱瘓風險。

    美聯社報導，此次僵局的核心，在於即將到期的健保補貼。民主黨堅持，在共和黨同意恢復並延長該補貼之前，絕不會就重啟政府的撥款法案進行談判。在疫情期間實施的加強版聯邦補貼，若未能延續，數百萬美國人恐將因保費飆漲而無法負擔健康保險。明尼蘇達州民主黨參議員克羅布查（Amy Klobuchar）便在議場疾呼：「停止這場混亂，坐上談判桌吧！」

    白宮與國會領袖均無意讓步

    白宮方面則維持強硬立場，稱民主黨必須先投票讓政府重開，然後才能就健保議題展開對話。與此同時，國會領袖也陷入對峙。眾議院議長強生（Mike Johnson）在9月通過共和黨版本的撥款法案後，便拒絕進一步協商。總統川普則持續施壓參議院共和黨人，要求廢除「冗長辯論」（filibuster）議事規則，但遭到自家參議員的公開反對。

    隨著政府持續關門，對民生的衝擊正日益擴大。運輸部長達菲（Sean Duffy）警告，若空中交通管制員再錯過一次發薪日，下週的空中交通可能陷入混亂。此外，糧食援助、托兒基金等服務也已嚴重中斷。

    共和黨參議院領袖圖恩（John Thune）坦言，這不僅是史上最長的停擺，也是「史上最嚴重的停擺」。他敦促民主黨接受其提議，並直言：「政府停擺是愚蠢的。」

