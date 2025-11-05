美UPS貨機墜毀肯塔基州 至少7人死亡與多人受傷

1架美國貨機4日從肯塔基州路易斯維爾國際機場起飛不久後墜毀。（美聯社）

1架載有3人的美國聯合包裹服務公司（UPS）貨機4日從肯塔基州路易斯維爾（Louisville）國際機場起飛不久後墜毀並爆炸起火，還撞入機場附近的石油回收設施（petroleum recycling facility），導致至少7人死亡與多人受傷。

根據法新社報導，美國聯邦航空管理局（FAA）表示，該貨機為1架麥道（McDonnell Douglas）公司生產的MD-11型三引擎貨機。該貨機原計畫飛往夏威夷，但在4日下午5時15分左右墜毀。

請繼續往下閱讀...

肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）指出，飛機「幾乎是直接」撞上1個石油回收設施，預計死亡和受傷人數還會上升。他也在X上發文稱，救援人員已抵達現場，正在全力滅火並繼續調查。

美國聯合包裹服務公司聲稱，機上共有3名機組人員，並補充「尚未確認任何機組人員傷亡」，不清楚他們的狀況。

美國聯邦航空管理局和美國國家運輸安全委員會，正在調查這起墜機事故的原因。

路易斯維爾國際機場官員宣布，4日晚間所有航班都已取消。美國聯合包裹服務公司也說，已暫停其物流中心的包裹分揀作業。

路易斯維爾國際機場每天營運近2000個航班，飛往200多個國家。該機場有516架飛機，其中294架為美國聯合包裹服務公司所有，其餘飛機則透過短期租賃或包機方式租用。

BREAKING????: A UPS plane reportedly had 280,000 gallons, likely misstated and should be pounds, of fuel when it crashed near an airport in Kentucky, after departing from Louisville Muhammad Ali International Airport. There were 3 souls on board.



Reports indicate the UPS Flight… pic.twitter.com/G0GB7CbDld — Melissa Hallman （@dotconnectinga） November 4, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法