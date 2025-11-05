為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美UPS貨機墜毀肯塔基州 至少7人死亡與多人受傷

    2025/11/05 15:15 編譯謝宜哲／綜合報導
    1架美國貨機4日從肯塔基州路易斯維爾國際機場起飛不久後墜毀。（美聯社）

    1架美國貨機4日從肯塔基州路易斯維爾國際機場起飛不久後墜毀。（美聯社）

    1架載有3人的美國聯合包裹服務公司（UPS）貨機4日從肯塔基州路易斯維爾（Louisville）國際機場起飛不久後墜毀並爆炸起火，還撞入機場附近的石油回收設施（petroleum recycling facility），導致至少7人死亡與多人受傷。

    根據法新社報導，美國聯邦航空管理局（FAA）表示，該貨機為1架麥道（McDonnell Douglas）公司生產的MD-11型三引擎貨機。該貨機原計畫飛往夏威夷，但在4日下午5時15分左右墜毀。

    肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）指出，飛機「幾乎是直接」撞上1個石油回收設施，預計死亡和受傷人數還會上升。他也在X上發文稱，救援人員已抵達現場，正在全力滅火並繼續調查。

    美國聯合包裹服務公司聲稱，機上共有3名機組人員，並補充「尚未確認任何機組人員傷亡」，不清楚他們的狀況。

    美國聯邦航空管理局和美國國家運輸安全委員會，正在調查這起墜機事故的原因。

    路易斯維爾國際機場官員宣布，4日晚間所有航班都已取消。美國聯合包裹服務公司也說，已暫停其物流中心的包裹分揀作業。

    路易斯維爾國際機場每天營運近2000個航班，飛往200多個國家。該機場有516架飛機，其中294架為美國聯合包裹服務公司所有，其餘飛機則透過短期租賃或包機方式租用。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播