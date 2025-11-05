為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    赴韓旅遊注意！ 149萬粉YTR揭露首爾廣藏市場宰客、態度惡劣

    2025/11/05 15:21 即時新聞／綜合報導
    南韓YouTuber上傳影片，痛批首爾廣藏市場宰客且態度惡劣。（圖擷自「@sweetshop_s2」YT頻道）

    南韓YouTuber上傳影片，痛批首爾廣藏市場宰客且態度惡劣。（圖擷自「@sweetshop_s2」YT頻道）

    南韓攤商不斷傳出宰客事件，前往觀光的民眾要多加小心，擁有149萬人訂閱的韓籍YouTuber「weird sweets shop」，近來上傳影片痛批首爾廣藏市場把顧客當盤子且態度惡劣，引起不少網友參加討論。

    《YTN》報導，這名YTR的影片標題為「如果繼續發生這種情況，我想我以後都不會去廣藏市場了」，YTR表示，她這趟去了5個攤位，結果有4個攤子的老闆態度很差。

    YTR說，她在某個小吃攤點了大份血腸後，菜單上明明標示為8000韓元（約新台幣170元），結果業者卻向她收1萬韓元（約新台幣213.5元），詢問之後才知道老闆送上來的是血腸和肉雙拼，所以要多加錢，但YTR強調她絕對沒有點肉。

    YTR透露，她當天還看到不少攤主對外國遊客發火，讓她感嘆這些觀光客可能是因為被防彈少年團、《Kpop 獵魔女團》吸引來旅遊，廣藏市場卻這樣對待他們，真的令人感到很失望。

    YTR的影片目前已累計252萬人觀看、5千多則留言，有人直指為了南韓的形象，廣藏市場應該要勒令關閉並拆除，畢竟這已經是國家級恥辱了；還有人指出這處市場過去就爭議頗多，可以看得出來完全不思改進。

    據了解，廣藏市場先前發生過「什錦煎餅宰客事件」，當時有個旅遊網紅和外國朋友花了1.5萬韓元（約新台幣350元）點煎餅，結果送上來的份量少到令人傻眼。

    首爾市政府對此曾介入要求改善，例如在菜單上明確標示價格和數量，並且派遣神秘客定期消費，了解是否有宰客行為，市場攤販也召開集體會議、全面打掃衛生來挽回商譽，但效果都相當有限。

