反擊熊襲！日本岐阜縣派出無人機 用這招進攻群熊

日本今年熊害災情嚴重，多地頻傳野熊主動闖進人類聚居地，死傷人數一再刷新歷史紀錄，部分重災區甚至出動自衛隊協助驅熊作業。上月傳出有熊出沒並襲人的岐阜縣，當地知事日前宣布，準備引進搭載擴音器的無人機，讓它飛進深山後播放煙火、獵犬吠叫等聲音，實踐「進攻性」防熊手段。

綜合日媒報導，岐阜縣知事江崎禎英昨（4）日在例行記者會中，宣布祭出最新的進攻性防熊手段，並表示這種做法早在北海道、群馬縣等地方有取得實效。江崎禎英表示，隨著熊隻頻繁接近人類生活圈，為有效控制熊隻侵入人類生活區域，決定由地方政府委託相關業者和獵友會，向深山內出動搭載擴音設備的無人機。

岐阜縣政府諮詢研擬，最新防熊手段將優先用在高山市、中津川市、飛驒市、白川村優先等熊災嚴重地區，屆時無人機將會播放獵犬吠叫聲、煙火或爆竹的煙火聲，不僅藉此將熊隻追趕回進深山中，還能廣播提醒居民外出注意熊出沒等事項。岐阜縣政府承諾，未來會持續和獵友會合作，隨時確認現場狀況或調整無人機的飛行路線。

根據岐阜縣的統計資料，截至今年10月底，縣內已接獲高達836件熊出沒事件，遠遠超過上一年度全年的674件。另據《北海道放送》報導，北海道名寄市曾和警方、無人機公司攜手合作，一旦發現當地有熊出沒，就會立即出動搭載具有擴音設備的無人機進行監控，同時施放巨大的獵犬吠叫、施放煙火等聲音，並獲得有效驅趕熊隻的成果。

