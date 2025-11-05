俄烏戰爭版「黑寡婦」？閃嫁前線軍人 詐領鉅額撫卹金

俄羅斯在首都莫斯科街頭豎立大型看板，宣傳軍人形象。（法新社資料照）

根據《華爾街日報》4日報導，俄烏戰爭的高額陣亡撫卹金，正引發一種新型態的婚姻詐騙。報導指出，一些被稱為「黑寡婦」的女性，被指控鎖定即將奔赴前線的士兵，透過假結婚的方式，在其陣亡後詐取鉅額賠償金。此類案件已引起俄羅斯國會與司法單位的關注。

報導指出，俄羅斯為吸引男性參戰，祭出高薪與獎金，其中對陣亡士兵家屬的賠償金，視軍階與情況而定，常超過1450萬盧布（約新台幣553萬元），有時可達約20萬美元（約新台幣618萬元），幾乎相當於俄羅斯平均年薪的20倍。鉅額的撫卹金湧入貧困地區，不僅引發親屬間的爭產糾紛，更吸引了投機者的覬覦。

請繼續往下閱讀...

集團式操作 鎖定單身男子

俄羅斯調查單位指出，部分詐騙案甚至已具集團化特徵。在西伯利亞的能源重鎮漢特-曼西斯克（Khanty-Mansiy-sk）地區，便有一個集團被指控專門尋找單身男子，說服他們簽下兵役合約，接著安排假婚姻並騙取其財務控制權。此外，社群媒體也成為詐騙者的溫床，在俄國社群平台VK上，充斥著名為「與士兵約會」等專門尋找軍人丈夫的群組。

報導詳述了一宗家屬與新婚配偶對簿公堂的案子。27歲士兵科斯提爾科（Georgy Kostyrko）與透過社群認識的女子結婚、短暫同居後就重返前線，之後提出離婚，但在離婚尚未完全生效前身亡，依法其配偶仍是撫卹金受益人。其母親質疑這樁婚姻的真實性並提告，法院最後撤銷女方對撫卹金的請領權。

代表家屬的律師痛批：「她企圖從已故丈夫的鮮血中獲利的行徑，不僅不道德，這根本是徹頭徹尾的背叛。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法