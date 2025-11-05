里約熱內盧突襲黑幫致至少121死 巴西總統：調查「災難性屠殺」

巴西總統魯拉表示，政府將尋求對造成至少121人死亡的「災難性屠殺」事件展開獨立調查。（法新社）

巴西警方10月28日凌晨突襲里約熱內盧阿萊芒（Alemão）貧民窟和佩尼亞 （Penha）貧民窟以掃蕩黑幫。在突襲行動中，4名警員和至少117人喪生。巴西總統魯拉4日表示，政府將尋求對造成至少121人死亡的「災難性屠殺」事件展開獨立調查。

根據衛報（The Guardian）報導，魯拉4日抵達亞馬遜城市貝倫（Belém）準備參加第30屆聯合國氣候峰會（COP30）。他告訴外國記者，雖然有些人可能認為從死亡人數來看，突襲行動是成功的，但他認為作為1項國家行動是場「災難」。

請繼續往下閱讀...

魯拉表示，法官的命令（授權此次行動）是執行逮捕令，而不是進行屠殺。他強調，必需核實屠殺發生時的具體情況。

該突襲行動是巴西史上傷亡最慘重的事件，深深震驚國際社會，但民調顯示巴西民眾普遍支持該行動。里約熱內盧州長卡斯特羅（Cláudio Castro）也稱，該行動是對販毒集團「紅色司令部」（Red Command）的沉重打擊。

但安全專家認為，突襲不會從根本上削弱紅色司令部，也不會解決里約熱內盧長達40年的衝突。該衝突導致裝備精良的毒販佔領被警察遺棄的貧困地區。

值得注意的是，貝倫位於里約熱內盧以北近2500公里處，隨著紅色司令部向亞馬遜地區深入推進，它也成為該組織重要據點。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法